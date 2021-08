Auerbach bejubelt Auftaktsieg

Als das Wetter nach dem Wechsel immer schlechter wurde, kam die SpVgg beim 4:1-Sieg gegen den TSV Diedorf immer besser ins Spiel

Bei sengender Hitze vor der Pause und Regen nach dem Wechsel gelang der SpVgg Auerbach-Streitheim mit einem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Diedorf ein Saisonauftakt nach Maß in der Fußball-Kreisklasse Nordwest.

Nach einem zehnminütigen Abtasten übernahmen die Hausherren das Kommando gegen eine Diedorfer Mannschaft, die nie wirklich in die Zweikämpfe kam. Immer wieder gab es nach Abstimmungsproblemen in der Hintermannschaft der Gäste Möglichkeiten zur Auerbacher Führung, doch sowohl Ansumana Sankareh in der 19. und Dominik Demharter in der 30. Minute konnten die Diedorfer Fehler nicht ausnutzen.

Nach 36. Minuten gingen die Gäste dann aus dem Nichts in Führung. Auerbachs Keeper Michael Feistle konnte einen Freistoß von Tobias Janetschek nicht festhalten und Stefan Micheler hatte beim Abstauber keine Probleme.

Diedorfer Führung hält nur drei Minuten

Doch die Diedorfer Führung hielt nur drei Minuten, dann bediente Daniel Unger den frei stehenden Alexander Scheuer mit einer perfekten Flanke, die dieser per Kopf ins lange Eck veredeln konnte.

Nach dem Wechsel wurde zwar das Wetter schlechter, dafür Auerbach-Streitheim immer besser. Die Gäste bekamen keinen Zugriff und wurden ein ums andere Mal ausgekontert. In der 57. Minute sorgte dann Ansumana Sankareh für die schon längst fällige Führung. In der 72. Minute konnte dann Alexander Scheurer nach einem erneuten Konter den Doppelpack schnüren. Von Thomas Hemm sehenswert in Szene gesetzt konnte zum vorentscheidenden 3:1 vollenden.

Den endgültigen Knock-out versetzte den Gästen dann Marco Gaugigl, der nach einem Konter ein Zuspiel von Dominik Demharter zum 4:1 abschließen konnte.

Da war es dann für die Hausherren auch zu verkraften, dass Julian Demharter in der Nachspielzeit noch eine hundertprozentige Chance liegen ließ.

SpVgg Auerbach-Streitheim: Feistle; Huber, Gaugigl, Weser, Zott, Furnier, Scheurer, Hemm T., Sankareh, Unger, Demharter D. (Gwizdz, Hemm M., Demharter J., Schönenberg )

TSV Diedorf: Rüger; Grimbacher, Sönnichsen, Köllmer, Mayer, Janetschek, Elias, Ott, Endress, Micheler, Sailer (Dietrich, Schneider, Sandner)

Tore: 0:1 Micheler (36.), 1:1 Scheurer (42.), 2:1 Sankareh (57.), 3:1 Scheurer (72.), 4:1 Gaugigl (88.).- Schiedsrichter: Holland (Schwaben Augsburg). – Zuschauer: 50.