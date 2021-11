Spiel der Woche

Erste Niederlage für Spitzenreiter

Da konnte sich Patrick Reilich (links) noch so hoch strecken. Er verlor mit Tabellenführer FC Langweid das Spitzenspiel gegen den SV Gablingen (rechts Niklas Schmid). Im Hintergrund der starke SVG-Keeper Björn Reich.

Plus Der FC Langweid scheitert in der der Corona-freien Zone im 14. Saisonspiel am SV Gablingen. Warum man aber trotzdem als Tabellenführer überwintern darf

Von Bernd Reiser

Im letzten Spiel vor der Winterpause hat es den FC Langweid erwischt. Der Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Nordwest musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. Während die Langweider trotzdem an der Spitze überwintern dürfen, weil auch der Tabellenzweite SC Biberach verlor, ist der SV Gablingen im Aufstiegsrennen wieder voll dabei. Dazu hat man sich ja vor Saisonbeginn mit den ehemaligen Bayern- und Landesligaspielern Stefan Schnurrer und Marco Baur opulent verstärkt.

