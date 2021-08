Margertshausen spült Fischach weg

Plus Die Gäste können im Staudenderby nur bis zur Pause mithalten und gehen dann in einer Wasserschlacht unter. SSV auch ohne Torjäger torhungrig

Dass der SSV Margertshausen auch ohne seinen Torjäger Thomas Biro (beruflich verhindert) Tore schießen kann, bewiesen die Schützlinge von Trainer Thomas Kempter beim 5:0-Sieg im Staudenderby gegen den TSV Fischach. Die Partie litt vor allem im ersten Abschnitt unter dem Dauerregen, der ein vernünftiges Fußballspiel nicht zuzulassen schien. Immer wieder spritzte das Wasser bei den Zweikämpfen.