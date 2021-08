SV Erlingen ist die bessere Filiale

Plus Nach einer furiosen ersten Halbzeit und einer 2:0-Führung geht der TSV Herbertshofen im Meitinger Lokalderby mit leeren Händen vom Platz

Neben dem TSV Meitingen gibt es in der Marktgemeinde noch zwei Fußball-Vereine, den TSV Herbertshofen und den SV Erlingen. Die standen sich zum Derby in der A-Klasse Nordwest gegenüber. Dabei erwies sich der SV Erlingen mit einem 3:2-Sieg als die bessere Filiale.