Sport und Corona

12:02 Uhr

Nur noch mit einem Test zum Sport

Nur geimpfte, genesene und getestete Zuschauer dürfen dabei sein, wenn geimpfte, genesene und getestete Spieler bei Sportveranstaltungen um Punkte kämpfen. Deshalb bieten die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen vor dem Spitzenspiel gegen Treuchtlingen sogar einen Test in der Halle an.

Plus Was Vereine von den neuesten Corona-Verordnungen der Bayerischen Regierung halten und wie man bei den Basketballern der BG Leitershofen/Stadtbergen reagiert

Von Oliver Reiser

Wenn der Spitzenreiter BG Leitershofen/Stadtbergen am Samstagabend auf den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenzweiten VfL Treuchtlingen trifft, würden im Normalfall 700 bis 800 Zuschauer in die Stadtberger Sporthalle strömen, um dieses Basketball-Spitzenspiel zu verfolgen. Aufgrund der dramatischen Corona-Lage und den neuesten Verordnungen der bayerischen Staatsregierung sind aber bei Sportveranstaltungen seit Mittwoch nur noch 25 Prozent der vorhandenen Kapazität an Zuschauern zugelassen. Das würde bedeuteten, dass lediglich 250 Fans diese Partie der 1. Regionalliga verfolgen können. Und dies unter der 2G-Plus-Regel – also entweder geimpft oder genesen und zusätzlich getestet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

