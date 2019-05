vor 38 Min.

TSV Diedorf lässt Auerbach erneut straucheln

Spitzenreiter TSV Täfertingen nur 2:2 in Foret. Meitingen II ist der Gewinner im Abstiegskampf

Auch gegen den TSV Diedorf war für die SpVgg Auerbach-Streitheim beim 0:3 im Verfolgerderby der Fußball-Kreisklasse Nordwest nichts zu holen und so blieb man auch im vierten Spiel hintereinander punktlos. An der Spitze büßte der TSV Täfertingen (2:2 in Foret) Punkte gegenüber dem SV Thierhaupten (4:0-Sieg im Bärenkeller) ein. Am Tabellenende war der TSV Meitingen II (1:0 in Ehingen) der Gewinner, da der SV Erlingen (0:2 in Emersacker) und der TSV Herbertshofen (1:6 gegen den TSV Welden) verloren.

(2:2). Die Gäste gingen durch ein Freistoßtor von Marco Villani früh in Führung (11.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später glich Ahmet Sakarya jedoch aus. Durch ein Eigentor von Täfertingens Dominik Mörz ging Foret 2:1 in Führung (15.). Täfertingen kämpfte aber weiter und so war es erneut Marco Villani, der zum 2:2-Anschlusstreffer einnetzte (34.). Nach Seitenwechsel konnten aufseiten der Heimelf zahlreiche Torchancen nicht verwertet werden. So blieb es bis zum Ende des Matchs bei einer Punkteteilung. Foret schenkte wertvolle Punkte her. – Zusch.: 20.

(1:2). In einer flotten Anfangsphase scheiterte zunächst Bastian Stefanovic an Gästekeeper Julian Merk (3.) und im unmittelbaren Gegenzug staubte Michal Durica zum 0:1 ab (4.). Auch nach dem 0:2, erneut durch Durica (26.), steckten die Schwarz-Roten nicht auf und kamen zu einigen guten Gelegenheiten. Christoph Stadler nagelte das Spielgerät an den Pfosten (37.) und verwandelte mit dem Pausenpfiff einen Elfmeter zum 1:2. Nach dem Wechsel drängte die Heimelf auf den Ausgleich, doch Spielertrainer Sebastian Mayer scheiterte mit einem Kopfball am glänzend parierenden Merk (58.) und Thomas Holzheuer rettete bei einem Schuss von Stefanovic für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie (62.). Wie´s geht, zeigte dann wieder der TSV Welden, der durch Dennis Bader (69.), Fabian Ecker (75.), und einen Doppelpack des überragenden Durica (77./90.) auf 1:6 stellte. – Zuschauer: 60. (edi)

(0:2). In der 29. Minute traf Selami Murseli mit einem direkten Freistoß zum 0:1. Kurz vor dem Wechsel fiel dann die Vorentscheidung. Nach schönem Zuspiel von Christian Amberger vergab Christian Unger freistehend den Ausgleich (40.) und nur zwei Minuten später erzielte Nicolas Ott mit einem „Lupfer“ das 0:2 für den TSV. Auch in der zweiten Hälfte kontrollierten die Gäste die Partie. In der 68. Minute ließ dann Nicolas Ott gleich mehrere Heimabwehrspieler stehen und vollendete mit seinem zweiten Treffer zum 0:3. Passend zu dem gebrauchten Nachmittag der Heimelf hielt Gästekeeper Ferdinand Ströhl noch den Foulelfmeter von Marco Gaugigl. – Zusch.: 60. (mira)

(0:1). Die Gäste waren von Beginn an überlegen. In der 16. Minute netzte Benjamin Ullmann zum 0:1 ein. Dann dauerte es bis in die zweite Hälfte, bis der nächste Treffer fiel und Florian Schulz auf 0:2 (52.) erhöhte. Dominik Reinhold schoss das 0:3 (79.) und Reinhold Armbrust stellte vier Minuten vor Abpfiff den verdienten 0:4-Endstand her. – Zuschauer: 50.

(1:0). Nach 15-minütiger Abtastphase bestimmte der FCE mit seiner ersten Chance durch Florian Kempter fortan das Spiel. Dieser erzielte wenig später nach Traumpass von Oli Pelikan den Führungstreffer. Die dadurch sichtlich gefrusteten Gäste, mit der Hoffnung auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf angereist, konnten dem Heimteam in dieser Phase zwar wenig entgegensetzen, hatten jedoch kurz vor der Halbzeit zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich somit ein munteres Auf und Ab, mit den besseren Chancen für die Heimelf, größtenteils vereitelt von Gästetorwart Michael Kratzer. Michael Schubert sicherte kurz vor Schluss den 2:0-Heimsieg und damit den Klassenerhalt des FC Emersacker. - Zuschauer: 60. (mzl)

(0:0). In einem von Anfang an temporeichen Spiel entscheidet ein zweifelhafter Foulelfmeter die ausgeglichene Begegnung. Philip Wieser verwandelte diesen in der 74. Spielminute souverän zum 0:1. Danach wirkte das Spiel sehr zerfahren und hitzig. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Michael Kottmair die vermeintliche Führung für die Heimelf erzielt, jedoch entschied der Schiedsrichter auf Abseits. In der Schlussphase sahen die Meitinger Manuel Knaus und Jan Blochum die Gelb-Rote Karte. Auf der Gegenseite sah Ehingens Spielführer André Prues, nach einer Verwechslung, ebenfalls die Gelb-Rote Karte. – Zuschauer: 150. (fp-)

. Die Hausherren versäumten es, die wenigen sich bietenden Chancen zu verwerten und so trennte man sich torlos. Im ersten Durchgang prüfte Arturs Maslo (16.) Lützelburgs Torwart Michael Weißhaupt. Der umfunktionierte Keeper Timo Lettrari fungierte als Sturmspitze, vergab aber aussichtsreich zweimal (22./43.). Nach der Halbzeit bot sich den wenigen Zuschauern das gleiche Bild. Kenan Ergenler bot sich der Führungstreffer nach 69 Minuten, den der Neusässer Schlussmann Tobias Kastenhuber entschärfte. – Zuschauer: 77. (bph)

