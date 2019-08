TSV Gersthofen: Frank Kurmyshkin schwimmt sich frei

Plus Das Gersthofer Schwimmtalent Frank Kurmyshkin sammelte diesen Sommer zahlreiche Titel und Erfolge

Mit Frank Kurmyshkin kommt jeder in der Schwimmabteilung des TSV Gersthofen gut aus. Nicht nur weil er so erfolgreich ist, sondern weil man mit ihm oft und viel lachen kann, weil er Witze erzählt und Humor hat. Sauer wird Frank nur, wenn er krank ist und nicht ins Training kann oder andere krank in die Schule kommen und seine Gesundheit gefährden.

Sein enormer Ehrgeiz im Training und im Wettkampf und seine Konzentrationsfähigkeit stehen dabei in keinem Widerspruch zu seinem lustigen Gemüt, sondern sind seine größte Stärke, so erzählt es der 15-Jährige gebürtige Augsburger im Interview bei den Schwäbischen Bezirksmeisterschaften in Haunstetten. Dort startete der Freistil- und Schmetterling-Spezialist fünf Mal und wurde fünf Mal schwäbischer Meister.

Bayerischer Meister über 200 Meter

Die Highlights der vergangenen Saison waren dies aber keinesfalls. Gleich vier Mal qualifizierte sich Frank Kurmyshkin 2019 für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin, bei denen er aufgrund der starken Teilnehmerzahl aber nur über 200 Meter und 100 Meter Freistil antreten durfte und den neuen Vereinsrekord über 200 Meter in 2:02,02 Minuten aufstellte. Bei den Süddeutschen Meisterschaften überzeugte er mit einem guten achten Platz und im letzten Rennen der Saison holt sich Frank, dessen größter Traum es ist, den US-amerikanischen Schwimmstar Michael Phelps persönlich zu treffen, den bayerischen Meistertitel über 200 Meter Freistil und jeweils den Vizemeistertitel über 100 und 400 Meter Freistil in Würzburg.

Vier Mal wöchentlich Schwimmtraining, einmal Trockentraining im Kraftraum, gelegentliches Lauftraining und das berüchtigte Trainingslager von Furth im Wald in den Osterferien waren dafür notwendig. Die zurückliegende Saison ist damit seine erfolgreichste bisher – aber mit Sicherheit nicht seine letzte.

Am Paul-Klee-Gymnasium

Könnte sich der Schüler des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums seinen Tagesablauf aussuchen, so würde er ausschlafen, frühstücken, schwimmen, mittags Reis mit Hühnchen nach Omas Art essen und am Nachmittag mit Papa laufen gehen, damit am Abend noch Zeit für seine Familie mit Schwester Vera bleibt. „Oma Svetlana kann das am besten“, sagt er, wenn er meint, dass gebratenes Hühnchen in Stücke geschnitten und dann in der Pfanne mit Reis vermischt wird. Ab und zu kommt sie am Nachmittag bei den Kurmyshkins vorbei und kocht oder verbringt Zeit mit Frank und seiner Schwester, während beide Eltern noch in der Arbeit sind. Die Schule nimmt Frank zwar sehr ernst, weshalb man ihn bei Wettkämpfen immer auch mit seinen Mitschriften und Schulbüchern sieht, ist aber genauso wenig seine Leidenschaft wie Tanzen oder Yoga.

Seine Mutter Irina ist selbst passionierte und sehr erfolgreiche Schwimmerin in der Ukraine zu Zeiten der Sowjetunion gewesen. In Gersthofen hat sie Frank nach einem einzigen missfallenem Fußball-Probetraining 2011 mit zum Technikkurs für Kids ins Gersthofer Hallenbad genommen, den er als Achtjähriger besuchte. Seitdem schwimmt Frank Kurmyshkin beim TSV Gersthofen und wurde maßgeblich von Armin Schmid und seiner Mutter trainiert, die er gleichzeitig als seine größte Förderin beschreibt.

Wer Frank außerhalb eines Schwimmbeckens einmal treffen möchte, hat gute Chancen ihm beim Gersthofer Silvesterlauf zu begegnen, an dem er und seine Familie seit mehreren Jahren gemeinsam teilnehmen.

Ab September startet Gersthofens derzeit erfolgreichster Schwimmer Frank Kurmyshkin nicht nur in eine neue Schwimmsaison, sondern auch in die Oberstufe des Gymnasiums, weshalb auch weiterhin Ehrgeiz, Fleiß, Selbstdisziplin und Erfolg sowohl im Hinblick auf seine schulische als auch im Hinblick auf seine sportliche Laufbahn unter einen Hut zu bringen sind.