vor 18 Min.

Teambuilding beim Paddeln

Trainingsauftakt beim TSV Lützelburg

Am Montag wurde beim TSV Lützelburg die erste von 16 Trainingseinheiten abgehalten. Um für die neue Kreis- beziehungsweise B-Klassen Saison fit zu werden, baten die Trainer Christian Ullmann und Alexander Knotek zum Start in die Vorbereitung und konnten insgesamt 28 Akteure, darunter auch vier Neuzugänge, begrüßen. Aus der Jugend der JFG Mittlere Schmutter 11 kamen Julian Kapfer und Thomas Gensberger, reaktiviert konnten Michael Jung und Markus Schuller werden. Verlassen haben den TSV Timo Lettrari (TSV Meitingen) und Kenan Ergenler (TSV Gersthofen).

Unterbrochen wird die Vorbereitung traditionell mit dem Turnierwochenende. Am 19. Juli startet das Event mit der mittlerweile schon 21. Stadlparty. Am 20. Juli steigt das 18. Hobbyturnier für 32 Mannschaften und den Abschluss bilden die Jugendturniere für E-, F- und G-Junioren am Sonntag. Als spezielle Einheit und Teambuilding-Maßnahme ist auch ein Paddelausflug fest im Vorbereitungsplan. (bph)

Testspiel-Termine: So., 14.7., FC Pfaffenhofen/Untere Zusam - TSV (15 und 17 Uhr), Sa., 27.7., TSV - TSV Fischach (15 und 17 Uhr), So., 28.7. TSV - TSV Hollenbach III und II (15 und 17 Uhr), So., 4.8., FSV Inningen - TSV (15 und 17 Uhr), So., 11.8., TSV Lützelburg - SSV Anhausen (15 und 17 Uhr).

