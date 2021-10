An der Gummiwand gescheitert

Plus Die Zweitliga-Frauen des TTC Langweid müssen trotz guter Leistungen gegen den TuS Uentrup und den abwehrstarken Mitaufsteiger DJK Annen Niederlagen hinnehmen

Attraktiver Tischtennissport, gute Spiele, aber keine Punkte. Die Bundesliga-Frauen des TTC Langweid haben in den Heimspielen gegen den TuS Uentrop und DJK BW Annen tapfer gekämpft, doch die Punkte wanderten allesamt ins Gepäck der Gästeteams aus Nordrhein-Westfahlen.