Traumfreistoß und Hubschraubereinsatz

In den Testspielen war allerhand geboten. Ein Spieler trifft vierfach

Der Countdown läuft. Noch zwei Wochen, bis der Punmktspielbetrieb wieder aufgenommen wird. Derweil wurde ausgiebig getestet. Meist auf Kunstrasen. Auch ohne echten Stürmer kam der SC Altenmünster gegen den TSV Möttingen zu einem 5:0-Sieg. Geizig mit Toren war der TSV Gersthofen beim 1:0 gegen den BC Aichach. Als vierfacher Torschütze konnte sich Marius Hackl beim 7:2-Sieg des SV Ottmarshausen beim TSV Herbertshofen auszeichnen.

(0:2). Gegen den Nord-Kreisligisten Nord erzielte der SCA auch ohne einen echten Stoßstürmer fünf Tore. Dies war umso erstaunlicher, da sich der Bezirksligist auf dem Kunstrasen in Wertingen eine knappe halbe Stunde lang schwer tat. Ein perfekt getreten Freistoß von Thomas Lauter aus 30 Metern zum 1:0 war der Dosenöffner. Angetrieben von Spielertrainer Peter Ferme, Thomas Lauter und Simon Seiter fand auch Christian Abraham immer besser in die Partie. Noch vor der Pause erzielte er den zweiten SCA-Treffer (38.), dem er neun Minuten nach dem Wechsel auch noch das 3:0 folgen ließ. Erneut Thomas Lauter (56.) und Joker Dominique Haselmeier (71.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. (her)

(1:1). In einem harten und ausgeglichenen Spiel nahm der TSV die Zweikämpfe an und nutzte seine Chancen besser. Metin, Raphael Marksteiner und Neuzugang Nelson Wongo mit seinem zweiten Treffer im zweiten Spiel, waren die Torschützen.

(1:0). Als Ferkan Secgin nach herrlicher Kombination über mehrere Stationen bereits nach sechs Minuten zum 1:0 für den Bezirksliga-Spitzenreiter abschloss, schien sich ein Schützenfest anzubahnen. Doch weit gefehlt. Dieser Treffer sollte gegen den Ost-Kreisligisten der einzige bleiben. (AL)

(0:2). Die Cosmonauten beherrschten Ball und Gegner. Die beiden Treffer zum 2:0 durch Niklas Kratzer (Kopfball/18.) und Maximilian Drechsler (21.) waren sehenswert herausgespielt. Eine weitere Möglichkeit ließ Kratzer aus. Dafür traf sein Namensvetter Andreas Kratzer auf Aindlinger Seite drei Minuten nach dem Wechsel zum 1:2. Der eingewechselte Thomas Hanselka macht in der 78. Minute alles klar. (AL)

(0:0). Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung des Weldener Spielers Thomas Holzheuer. Der hatte sich die Schulter ausgekugelt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Notarzt wurde dabei mit dem Hubschrauber in die Abenstein-Arena eingeflogen. Zuvor hatten Sebastian Schnell (52.) und Marcel Vogler (57.) für Westendorf getroffen. Auch den Ehrentreffer erzielte der A-Klassist mit einem Eigentor von Nico Cavaliere (72.). (AL)

(1:0). Auf dem Neusässer Kunstrasen behielten die gut organisierten Anhausener über weite Strecken des Spiels die Oberhand. Es dauerte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, bis Michael Schrettle nach einem Eckball die Führung markierte. Johannes Seipt nutzte einen Bock in der TSV-Abwehr und erzielte das 2:0 (63.). Nur drei Zeigerumdrehungen später hämmerte Michael Duda das Spielgerät unhaltbar in den Winkel zum 3:0. Martin Schnierle verkürzte nach einem Konter zum 3:1 (68.). (bph)

(1:2). Herausragender Spieler beim Kantersieg des vor allem in der Schlussphase stark auftrumpfenden Kreisklassisten war der eingewechselte Marius Hackl, der vier Treffer erzielte. Daneben waren Neuzugang Darko Milicevic, Dennis Krippner und Michael Steiner erfolgreich. Für Herbertshofen trafen Kevin Keller zum 1:1 und Johannes Sörgel zum 2:3. (AL)

(1:2). Deuringen ging durch Manuel Eser (8.) und Andreas Schobel (24.) in Führung, konnte den Vorsprung aber erneut nicht über die Zeit bringen. Tobias Korsten glich aus (29. und 64.). Zwei Minuten vor Schluss traf Patrick Deiss zum 2:3, doch in der Nachspielzeit gelang Marcel Montazem der erneute Ausgleich. (AL)

