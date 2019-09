00:02 Uhr

Umstellungen zahlen sich aus

Die Neuen im Team des TSV Gersthofen treffen

Mit einem souveränen 2:0-Sieg im Verfolgerduell beim TSV Hollenbach hat sich der TSV Gersthofen in die Reihe derer eingefügt, die sich in der Fußball-Bezirksliga Nord auf die Fersen von Spitzenreiter SC Bubesheim und dem Zweiten TSV Meitingen geheftet haben.

Umstellungen in der Startelf haben sich dabei ausgezahlt. So waren diesmal von Anfang an Spielertrainer Mario Schmid, Nico Baumeister, Tobias Wiesmüller und Rudi Kine in der Partie, um für mehr Druck nach vorne zu sorgen. Die Marschroute zeigte Erfolg. Schon zu Beginn hatte Gersthofen mehr Spielanteile. Eine schöne Kombination schloss Nico Baumeister mit einem satten Rechtsschuss zur Führung ab (12.).

Gersthofen hatte in der Folgezeit noch weitere Möglichkeiten. Dabei trat aber wieder die bekannte Schwäche bei der Chancenverwertung zutage. Die Hollenbacher Offensive fand in der ersten Hälfte kein Durchkommen gegen die vielbeinige Abwehr von Gersthofen.

Vor allem durch Standardsituationen kamen die Hollenbacher gefährlich vor das Tor der Gäste, jedoch gute Möglichkeiten wurden von Werner Meyer und Angelo Jakob nicht genutzt. Nach einer Standardsituation erhöhte Tobias Wiesmüller auf 2:0 per Kopf (69.). Somit war der Zahn der Hollenbacher gezogen. Selbst die Einwechslung des reaktivierten Frederik Meissner brachte keinen Erfolg.

Der TSV Gersthofen aber hat sich für die Heimpleite gegen Günzburg rehabilitiert und darf sich nun am kommenden Freitag auf ein Spitzenspiel gegen Tabellenführer SC Bubesheim freuen. (AN)

TSV Hollenbach Derek, Ruisinger D., Greifenegger, Reggel, Jakob, Meyer W., Burkhard, Witzenberger (ab 75. Meissner), Pitsias (ab 75. S. Meyer), Burghart, Ruisinger J. (ab 70. Högg).

TSV Gersthofen: Gordy, Gai, Durner, Wiesmüller, Wagemann, Lux (82. Kempf), Oktay Yavuz, Kine, Okan Yavuz, Schmidt (55. Anzano), Baumeister (65. Secgin).

Tore 0:1 Baumeister (12.), 0:2 Wiesmüller (69.) – Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck). – Zuschauer 150

