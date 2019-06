vor 9 Min.

Zusmarshauser Trio kämpft sich ins Ziel

Schwierige Bedingungen für Athleten in Lauingen

Die Triathlonsaison ist in vollem Gange: In der Hochburg Lauingen starteten drei aktive Läufer vom Triathlonteam des TSV Zusmarshausen erstmals bei einem Kurztriathlon. Am Start waren über 170 Männer und Frauen über die Distanzen 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radeln und fünf Kilometer Laufen. Im gesamten Feld waren knapp 700 Sportler aus dem süddeutschen Raum am Start. In der Mittelklasse und in der olympischen Distanz wurden zugleich die schwäbischen und bayerischen Meisterschaften ausgetragen.

Barbara Scherer, Natalie Stöckle und Lukas Krebs hatten sich im Training gut auf ihren ersten Wettkampf vorbereitet. Durch Gewitter in der Nacht war die Wassertemperatur auf knapp 19 Grad gefallen, weshalb alle Schwimmer mit Neoprenanzügen starten durften.

Auf der 20-Kilometer-Radstrecke herrschten dann bei Gewitter, Starkregen und Seitenwind schwierige Bedingungen. Als erster vom Zusmarshauser Triathlon-Team überquerte Lukas Krebs als 70. (Gesamtwertung, Platz neun in der Altersklasse 25) die Ziellinie in 1:18:54 Stunden (Schwimmen 9:21; Rad 43:09, Laufen 26:23 Minuten). Knapp dahinter folgten Natalie Stöckle, 1:24:49 Stunden (10:56; 47:25; 26:07, Gesamtplatz 36, 10. AK 25). Danach kam Barbara Scherer, (Gesamt 37; AK 40 3.) in 1:25:44 Stunden strahlend ins Ziel. Der nächste Start ist dann am 14. Juli beim Zusmarshauser Schwarzbräu-Volkstriathlon.

Wer in Zusmarshausen am Rothsee noch teilnehmen will, kann sich noch bis zum 9. Juli unter www.triathlon-zusmarshausen.de anmelden. (AL)

