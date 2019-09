vor 10 Min.

Zwei Elfmetertore in der Nachspielzeit

SV Thierhaupten feiert den ersten Saisonsieg durch späte Treffer

Unter der Woche forderten Trainer und Abteilungsleiter des SV Thierhaupten die Spieler dazu auf, bis zum Abpfiff um die Punkte zu kämpfen. Mit Erfolg: Gegen den FC Gerolsbach gelang dem Aufsteiger in der Kreisliga West der erste Sieg. Das 2:1 fiel in der Nachspielzeit per Elfmeter.

Der SVT zeigte von Beginn an eine deutliche Steigerung. Bereits in der zweiten Minute gab es die erste Chance für den SVT – doch das Tor war wie vernagelt. Den Gastgebern fehlte das nötige Glück, den Ball ins Netz zu bekommen. So scheiterte Dominik Reinhard ebenso wie Reinhard Armbrust am gut aufgelegten Gästekeeper.

Nach dem Wechsel wurde das Spiel lebhafter. In der 60. Minute zeigte der Unparteiische überraschend auf den Elfmeterpunkt. Leo Solich verwandelte zum 0:1.

Entscheidung auf den letzten Drücker

Kurz vor Schluss wusste sich Gerolsbach nicht anders zu helfen, als Armbrust per Foul im Strafraum zu stoppen. Benjamin Ullmann traf zum 1:1. Nun zeigte der Schiedsrichter fünf Minuten Nachspielzeit. Gerolsbach setzte mit einem satten Lattentreffer zwar ein Zeichen, musste aber im Gegenzug einen weiteren Strafstoß an Armbrust hinnehmen. Und wieder war es Benjamin Ullmann, der den Siegtreffer erzielte. (cm-)

