23.04.2019

Zwei Minuten fehlen zum Sieg

Obwohl der TSV Gersthofen nicht überzeugen kann, ist man in Affing ganz nah an drei Punkten dran

Von Johann Eibl

Zwei Chancen auf den ersten Heimsieg in diesem Frühjahr hat der FC Affing in der Bezirksliga Nord noch. Am Samstag war er nahe dran an dieser Premiere. Doch am Ende stand gegen den TSV Gersthofen ein 2:2. Noch schwerer als der Verlust von zwei Punkten wiegt das Ausscheiden von Tobias Jorsch, der kurz vor Schluss sichtlich enttäuscht vom Platz humpelte. Es war kein Foul, es lag auch nicht etwa am Rasen. „Die Saison ist gelaufen“, fürchtet der Spielertrainer, für den es die vierte Bänderverletzung innerhalb von zweieinhalb Jahren ist.

Mit dem erhofften Dreier wurde es also diesmal wieder nichts. Dennoch gab’s Lob für die Affinger Fußballer. „Hut ab vor der Leistung“, betonte Robert Lindermeier, der Vereinschef. Und Markus Berchtenbreiter stieß ins selbe Horn: „Das war spielerisch das beste Spiel seit langer Zeit, eine tolle Leistung. Fußball ist nie gerecht. Aber heute wäre ein Gersthofer Sieg so was von ungerecht gewesen.“

Vor wenigen Wochen erst wurde Franklin Kratzer 19 Jahre jung; die Partie am Samstag wird er als Schiedsrichter nicht gerade in angenehmer Erinnerung behalten. Gleich auf Strafstoß für Gersthofen zu entscheiden – Torhüter Noah Scherer hatte Manuel Lippe umgestoßen – war korrekt, Oktay Yavuz kam so zum 0:1. Dann traf Nino Kindermann die Latte, im Nachschuss machte es Manuel Steinherr besser. Doch der Neutrale beriet sich mit dem günstig stehenden Assistenten und erkannte auf Abseits, zumindest fragwürdig. Nach einem Superpass von Marco Wanner in den Lauf von Maximilian Schacherl ebenfalls wegen Abseits abzupfeifen, das erschien mehr als grenzwertig. Am Ende reagierte Kratzer einige Male auf Zuruf, was ihm ebenfalls keine Pluspunkte einbrachte.

Die Affinger müssen sich freilich in erster Linie an die eigene Nase fassen. Vor der Pause kamen sie zu einem halben Dutzend an Gelegenheiten, nicht unbedingt hochkarätige. Doch bereits in dieser Phase hätten sie in Führung gehen können oder gar müssen. Zum Abschluss der schönsten Kombination in dieser Bezirksligapartie jagte Schacherl den Ball über den Kasten.

Nach einer guten Stunde glich Wanner aus. Dann ließ Ibrahim Neziri Bora Kalkan stehen und traf per Flachschuss zum 1:2. Am Ende war Kalkan genau richtig platziert, um die Kugel aus kürzester Distanz über die Linie zu befördern.

FC Affing Scherer, Dörr (84. Piller), Kalkan, Palatin, Lipp, Jorsch, Steinherr (61. Kronthaler), Reiter, Schacherl, Wanner (76. Jusufovic), Kindermann.

TSV Gersthofen Finkert, Ciritci (46. Durner), Gai, Wagemann, Wilde, Oktay Yavuz (66. Okan Yavuz), Kratzer (58. Neziri), Kine, Lux, Lippe, Secgin.

Tore 0:1 Oktay Yavuz (4./Foulelfmeter), 1:1 Wanner (68.), 1:2 Neziri (78.), 2:2 Kalkan (88.). – Schiedsrichter Kratzer (DJK Langenmosen). – Zuschauer 160.

