vor 18 Min.

Zwei deutsche Meister

Leitershofer sind in München erfolgreich

Erfolgreich waren die Teilnehmer der Abteilung Tang Soo Do des TSV Leitershofen bei der deutschen Meisterschaft in Neufahrn bei München. Wiederholt gelang es, den Meisterschaftspokal nach Leitershofen zu holen.

Lara Marx und Anna Steinmetz hatten am Ende nach den Wettkämpfen im Koreanischen Karate in Formen, Waffen und Freikampf die exakt selbe Punktzahl und gewannen damit beide zusammen die Meisterschaft bei den Schwarzgurten. Der Leistungssport ist aber nur ein Aspekt bei der Abteilung für Koreanisches Karate beim TSV Leitershofen: Jeder von sieben bis 99 Jahren ist im Training willkommen. Die vielen Erfolge bei deutschen, europäischen und Weltmeisterschaften zeigen einfach nur auf, dass sich beim TSV Leitershofen jeder Neuanfänger sicher sein kann, dass Tang Soo Do auf hohem Niveau gelehrt wird. Wer einfach mal zum Schnuppertraining kommen oder weitere Informationen bekommen möchte, kann sich an Barbara Steinmetz wenden unter Telefon 08231/4553 oder per E-Mail an team@tsd-leitershofen.de. (AL)

