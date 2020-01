09.01.2020

Zwischen Zukunft und Gegenwart

Die Aktiven der SpVgg Auerbach/Streitheim sind hervorragend in den Bestenlisten der Verbände vertreten. Ein 13-Jähriger gehört zu Deutschlands Besten

Von Johann Kohler

Am Ende eines Jahres wird Bilanz gezogen. So ist es auch bei den Leichtathleten, und hier sind die kürzlich erschienenen Rang- und Bestenlisten der Leichtathletikverbände eine gute Hilfe. Zwar werden während des Jahres die Meister ermittelt, doch hier entscheidet oft die Tagesform. Wo ein Verein oder ein Athlet leistungsmäßig steht, darüber geben die Bestenlisten Aufschluss. Hier werden die Ergebnisse während eines ganzen Jahres erfasst.

Auch bei der SpVgg Auerbach/Streitheim werden die Listen von Abteilungsleiter Johann Kohler und den Trainern ausgewertet und es wird Bilanz gezogen. 23 Eintragungen unter den besten 50 Athleten in Deutschland, 22-mal unter den zehn Besten in Bayern und 21-mal die Nummer eins in Schwaben, ist wieder ein sehr gutes Ergebnis. Zwar war das Jahresergebnis in den Vorjahren in der Spitze schon besser, doch musste die Abteilung 2019 auch Athleten- und Verletzungsausfälle verkraften. So unter anderem die deutsche Mehrkampf-Vizemeisterin Angela Stockert, die aufgrund einer Fußverletzung sich nur sporadisch am Wettkampfgeschehen beteiligen konnte. Mittlerweile ist sie jedoch wieder im Training und will dieses Jahr voll angreifen.

Wenn man die deutsche Bestenliste betrachtet, sticht immer wieder ein 13-jähriges Nachwuchstalent der SpVgg Auerbach/Streitheim in den Top 50 heraus. Tobias Stiastny erzielte den fünften Rang in Deutschland unter den Diskuswerfern in M13 mit genau 34 Metern. Doch auch im Mehrkampf (16.), Speer (33.), Ball (34.) mit den U14- Mehrkampf-Mannschaften und seinen Vereinskameraden Lucas Wiedemann, Moritz Möckl, Moritz Kunert, Jack Lucas Crosby, Sebastian Storm und Jonathan Berg auf dem 15. Rang im Dreikampf und einem 30. Platz im Vierkampf war er auch in den Mannschaftswertungen der männlichen U14 unter Deutschlands Besten.

Das schaffte auch die weibliche Jugend U16, die in der Mannschaftswertung mit Sarah Stadler, Laura Braun, Rebecca Kuchenbaur, Annika Schußmann und Angelina Vogg Platz 36 erreichte. Das gute Ergebnis in der Klasse M13 rundete Lucas Wiedemann als 28. im Einzelmehrkampf ab.

Zur weiblichen Jugend U20 gehörend, belegten Sophia Müller, Emily Schuster und Angela Stockert wieder deutsche Spitzenplätze in der DLV-Rangliste. Müller als Neunte über 400 Meter (55,63 Sekunden) und 36. über 200 Meter, Stockert auf Platz 13 mit der Kugel, Schuster trug sich sogar dreimal in den Top 50 ein: im Siebenkampf (13. Platz) und jeweils ein 26. Platz über 100 Meter Hürden und mit dem Speer. Die drei Athletinnen starteten im Jahr 2019 auch einmal mit Julia Bschorr über 4x 100 Meter und erreichten mit der Zeit von 48,09 Sekunden Platz 21 bundesweit. In Deutschland werden die Leistungen, die in U20 erzielt worden sind, auch in den älteren Altersklassen gewertet. So sind die Leistungen der Auerbacherinnen mehrmals auch in U23 und Frauen aufgeführt. Da Einzelleistungen in U14 in Bayern nicht in den Bestenlisten erfasst werden, ist Emily Schuster hier Spitzenreiter in U20 beim BLV und siebenmal in den Top Ten vertreten: 100 Meter (10.), 200 Meter (8.), 100 Meter Hürden (3.), Weitsprung (2.), Speer (5.) und Siebenkampf (2.) Dazu kommt noch ein zweiter Rang über 4 x 100 Meter. Sophia Müller schaffte es viermal in die Riege der zehn Besten über 100 Meter (9.), 200 Meter (5.), 400 Meter (3.) und im Weitsprung als Siebte, Angela Stockert wurde mit der Kugel Dritte und über 200 Meter Zehnte. Fabio Kammler belegte bei den Männern jeweils Rang acht über 100 und 200 Meter. Im Vierkampf auf Platz neun und im Blockmehrkampf auf Rang fünf kam Tobias Stiastny, den achten Platz im Blockmehrkampf erreichte Lucas Wiedemann in M13.

Stolz ist man im Auerbacher Lager auf die guten Plätze für die Jugendmannschaften, Rang sieben für die männlichen U14 und zehn für die weibliche Jugend U16. Durch diese guten Leistungen auf Bundes- und Bayernebene gehen die 21 ersten Plätze in der schwäbischen Bestenliste fast unter, zeigen aber eindrucksvoll den Stellenwert der Auerbacher Leichtathletik.

