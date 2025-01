Drei Bronzemedaillen für Auerbach/Streithheim

Über 1000 Athleten kämpften in der Leichtathletikhalle und am benachbarten Rasenplatz auf dem Olympiagelände in München um die ersten Titel in dieser Saison. Während der Großteil der Athleten in der beheizten Halle um Hallentitel kämpften, war die Werfer Elite im Freien bei den Winterwurfmeisterschaften. Dreimal Bronze und somit jeweils der dritte Platz auf dem Siegerpodest heimsten die Sportler der SpVgg Auerbach/Streitheim mit Trainer Lothar Schmitt ein.

Am erfolgreichsten war die 18-jährige Lena Stadler, die zweimal Edelmetall gewann. Zuerst holte sie sich im Hammerwurf mit 32,62 m am Vormittag den dritten Rang und wurde auch im Diskuswurf mit 29,25 m Dritte. Nicht ganz an seine bisherige Bestleistung heran kam der 15-jährige Simon Stiastny im Hammerwurf mit 29,17 m, trotzdem war ihm Bronze sicher. Das verfehlte er mit dem Diskus, trotz neuem persönlichen Rekord mit 33,65 m wurde er Vierter. Vierte wurde auch in der Klasse weibliche Jugend U18 Anna Wiedemann beim Diskuswurf mit 28,51 m. Beim Hammerwurf wurde sie Fünfte.

Große Teilnehmerfelder bis zu 65 Starterinnen und Starter traten bei den Sprintwettbewerben über 60 m pro Altersklasse an. Olivia Crosby schaffte bei den Frauen im Vorlauf und im Zwischenlauf mit 8,11 und 8,04 Sekunden jeweils neue persönliche Bestzeiten und qualifizierte sich für die Süddeutschen Meisterschaften in Karlsruhe. (koh)