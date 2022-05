Aystetten

vor 39 Min.

Der SV Cosmos Aystetten will dem Abstieg von der Schippe springen

Plus In der Landesliga Südwest wird es für den SV Cosmos Aystetten eng. Am Sonntag könnte der Abstieg besiegelt sein. Doch der Glauben an die Rettung ist noch da.

Von Moritz Maier

Am Sonntag steht für die Fußballer des SV Cosmos Aystetten das erste Entscheidungsspiel an. Denn sollte es dem Team von Trainer Ivan Konjevic nicht gelingen, gegen Illertissens Reserve zu punkten, dürfte der Abstieg feststehen. Die Chance auf die Relegation bestünde dann nur noch rechnerisch. Doch der Aystetter Coach hat den Glauben an den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben und bescheinigt auch seiner Mannschaft viel Mut.

