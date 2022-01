Basketball

14:55 Uhr

Der Re-Start hängt noch in der Luft

Kangaroos-Chefcoach Emanuel Richter hält sich die Ohren zu. Er will die ganzen Corona-Hiobsbotschaften nicht mehr hören sondern nach fünf Wochen Pause endlich wieder mit seiner Mannschaft aufs Spielfeld zurück.

Fünf Wochen dauerte die Weihnachtspause für die Regionalliga Basketballer der BG TOPSTAR Leitershofen/ Stadtbergen. Und demzufolge deutlich länger als in einer normalen Saison. Normal ist aber aktuell auch im Sport relativ wenig, demzufolge fielen die beiden ersten Partien des Jahres in Schwabing (zwölf Corona-Fälle beim Gegner) und gegen Bad Aibling (Rückzug des Teams) dann auch aus. Ob es nun wie geplant am Samstag mit der Auswärtspartie bei der DJK SB Rosenheim (Anpfiff 19 Uhr Gabor Halle) weitergeht, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

