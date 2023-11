Direktes Duell zählt für Kangaroos doppelt

Auf die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen wartet eine richtungsweisende Partie gegen einen unmittelbaren Konkurrenten um einen Play Off-Platz in der 2. Bundesliga Pro B.

Eine richtungsweisende Partie wartet auf die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball Bundesliga am Samstagabend in eigener Halle gegen das Team Ehingen Urspring (Sprungball 19.30 Uhr, Sporthalle Stadtbergen, Einlass ab 18.15 Uhr). Mit einem Sieg gegen die Mannschaft von der schwäbischen Alb möchten die Kangaroos ihr Punktekonto ausgleichen und den aktuellen Platz direkt über der Play-Off Linie in der Tabelle verteidigen oder möglichst sogar noch verbessern.

In den Spielen gegen drei der vier Topteams der Liga, nämlich die Löwen Erfurt, die Orange Academy Ulm und zuletzt die BBA Ludwigsburg, deutete die BG ihr Potenzial an und verlor diese Spiele sehr knapp und mitunter auch unglücklich. Man hielt diese Matches jeweils sehr lange offen, produzierte aber den ein oder anderen Turnover zu viel. Gleichwohl, Punkte dafür gab es natürlich nicht und um so wichtiger war, dass direkt zwischen diesen Spielen die Partie gegen Speyer gewonnen wurde.

Am Samstag wartet nun eine ähnliche Konstellation. Mit Ehingen gastiert nun wieder ein Team direkt auf Augenhöhe in Stadtbergen. BG-General Manager Wayne Chico Pittman: „Die aktuellen Top-Four Teams der Liga zu bezwingen ist zwar möglich, man braucht dann aber sportlich als auch mental aus meiner Sicht einen Sahnetag. Vom fünften bis zum 14. und damit letzten Platz in der Tabelle begegnen sich alle Mannschaften allerdings auf Augenhöhe. Demzufolge zählen diese direkten Duelle fast schon doppelt, noch dazu in eigener Halle. Wir tun also gut daran, Ehingen in dieser Range zu messen und nicht daran, dass sie aktuell hinter uns im Tableau stehen. Letzte Woche haben sie auch dann deutlich gegen Breitengüssbach gewonnen“, so Pittman.

In der Tat kamen die Urspringer etwas stockend in die Saison. Der PRO-A Absteiger aus der vorletzten Saison war erst einmal mit jeder Menge Verletzungspech konfrontiert. Dazu war man mit dem Importspieler Kerry Richardson nicht zufrieden und tauschte auf dieser wichtigen Position das Personal. Mit Neuzugang Adam Nathan Thoseby funktioniert es nun wesentlich besser, im letzten Spiel markierte der, 32-jährige Australier, der schon in vielen verschiedenen Ländern gespielt hat, 22 Punkte. Er entlastet dadurch die weiteren Leistungsträger in der Mannschaft wie Center Vincent Neugebauer, Shooting Guard Daniel Zacek oder den finnischen Aufbauspieler Valtteri Mervola, dazu hat man mit Joel Lungelu (20/204/6 Punkte) einen weiteren sehr athletischen Akteur direkt am Brett im Einsatz. In der Philosophie von Trainer Johannes Hübner spielen aber auch die vielen jungen Akteure aus dem Basketballinternat der Urspringschule, allen voran Jorke Aav (18), Finn Döntgens (19) und Jared Grey (18), eine wichtige Rolle. Ein Internat, das zu den absolut führenden Basketball-Ausbildungsprogrammen in Deutschland und Europa zählt.

Die Kangaroos können wohl erneut in bester Formation antreten. Gegenüber der Vorwoche wird auch der ein oder andere Jugendspieler ins Team zurückkehren, die letzte Woche im Parallelspiel der zweiten Mannschaft in der Regionalliga beim 69:45-Sieg gegen Nürnberg im Einsatz waren und gute Leistungen zeigten.

Bei den Kangaroos hofft man am Samstag auf eine volle Halle und gute Stimmung. Geschäftsführer Andreas Moser: „Es sind jetzt noch vier Spiele bis Weihnachten und wir wollen die Chance nutzen, mit weiteren Siegen uns eine gute Basis für das neue Jahr zu schaffen. Da brauchen wir jeden Fan in der Halle zur Unterstützung.“ Moser hat dabei auch diejenigen Fans im Blick, die noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk benötigen. „Wir bieten ab nächste Woche eine Dauerkarte nur für die Rückrunde an und dazu ein echtes Schmankerl für unseren Family Day am 7. Januar gegen Ludwigsburg. Wer also noch ein Geschenk braucht oder gerade erst mit den Überlegungen beginnt, dürfte hier fündig werden“, lacht der Kangaroos-Geschäftsführer.

Im Vorspiel trifft die U14 der baramundi basketball akademie auf den FC Bayern München II (Spielbeginn 16.30 Uhr). (asan)