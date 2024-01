Basketball

12:28 Uhr

Ein Spätzünder auf der Überholspur

Plus Noel Duarte, der Neuzugang der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen mit der auffälligen Haarpracht, hat erst mit 14 Jahren mit dem Basketball begonnen.

Mal trägt er Rastalocken, dann einen in die Höhe ragenden Zopf, in der kurzen Weihnachtspause hat er sich von seiner Freundin Cornrows flechten lassen. Noel Duarte ist nicht nur aufgrund seiner verschiedenen Frisuren einer der auffälligsten Spieler bei den Zweitliga-Basketballern der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen. Der 22-jährige Neuzugang hat sich auch mit spektakulären Durchbrüchen zum Korb a la Dennis Schröder ganz schnell in die Herzen des Publikums in der Stadtberger Sporthalle gespielt.

Noel Duarte überzeugt mit seinem unwiderstehlichen Zug zum Korb. Foto: Marcus Merk

Doch der ehrgeizige Shooting Guard ist nicht ganz zufrieden. Der ersten Saisonhälfte hat er im Hallenmagazin „Jump“ mit der Schulnote „befriedigend“ bewertet. „Das war noch lange nicht das, was wir von uns erwarten. Sicher ist, dass wir uns weiterentwickelt haben, und jetzt in der einen oder anderen Situation anders reagieren würden.“

