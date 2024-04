Basketball

12.04.2024

Eine Achterbahnfahrt ohne Happy End für die Kangaroos

Plus Nach 26 Spielen hat der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen nur ein einziger Sieg zum Erreichen der Play-offs gefehlt. Warum die Bilanz der Verantwortlichen des Zweitbundesligisten trotzdem positiv ausfällt.

Von Oliver Reiser

Auf dem Augsburger Plärrer kann man zurzeit eine Fahrt mit der „Wilden Maus“ antreten. Eine ähnliche Achterbahnfahrt durch die 2. Bundesliga Pro B erlebten auch die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der Saison 2023/24. Am Ende fehlte genau ein Sieg zum Erreichen des Saisonziels, das da lautete: Play-offs. So war für die Kangaroos am vergangenen Samstag die Saison zu Ende. Im Gespräch mit unserer Redaktion, in einem Interview beim Augsburger Lokalsender TV Augsburg und einem Beitrag in der Hallenzeitung „Jump“ ziehen die Cheftrainer Emanuel Richter, Generalmanager Wayne Chicco Pittman und Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser Bilanz.

Nach 26 Spielen hat genau ein Sieg für die angestrebten Play-Offs gefehlt. Wie groß ist die Enttäuschung?

