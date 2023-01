Für die Kangaroos geht es endlich weiter

Nach einer dreiwöchigen Pause treten die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergenwieder in Aktion. Mit Ehingen hat man noch eine Rechnung offen.

Nach dreiwöchiger Spielpause geht die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball Bundesliga nun endlich wieder auf Korbjagd. Am Samstag gastiert man um 18 Uhr beim Team Ehingen Urspring (Sporthalle beim Johann Vanotti Gymnasium, Winckelhoferstraße 53). Der Gegner ist auf Tabellenplatz sieben aktuell eine Position besser platziert und weist zwei Pluspunkte mehr auf als die Kangaroos auf Platz acht.

Das Hinspiel in Stadtbergen ist noch nicht einmal vier Wochen her, die Teams sind sich also noch in bester Erinnerung. Damals verlor die BG in der Schlussphase knapp mit 68:72 und konnte vor allem die beiden Importspieler der Württemberger, Andre Nation (30 Punkte) und Ivan Delgado, kaum stoppen. Es auf diese Akteure zu reduzieren wäre aber sicherlich auch ein Fehler, denn im Team des Trainerduos Oliver Heptner und Jakob Burger, welche aktuell den erkrankten Chefcoach Johannes Hübner vertreten, tummeln sich unzählig viele Talente aus dem Basketballinternat der Urspringschule, einem der führenden Ausbildungsprogramme in Deutschland.

Trainer Richter geht respektvoll an die Aufgabe heran

Demzufolge geht Leitershofens Coach Emanuel Richter auch respektvoll an die Aufgabe heran: „Zunächst darf ich meinem Trainerkollegen Johannes Hübner die besten Genesungswünsche ausrichten und hoffe, ihn bald wieder an der Seitenlinie zu treffen. In Ehingen wird es ein schweres Spiel werden. Sie haben uns schon in Stadtbergen besiegt, also sind sie der Favorit in diesem Match. Wir müssen 40 Minuten lang konzentriert sein, wenn wir eine Chance haben wollen, den Sieg mit nach Hause zu nehmen.“ Personell gibt es zu vermelden, dass Marc Kaufeld nun wieder mit der Mannschaft trainiert hat. „Er könnte für Samstag unter den Körben eine Option sein“, so Richter.

„Zufriedenstellend“, bezeichnet Stefan Goschenhofer, der sportliche Leiter der Kangaroos den bisherigen Saisonverlauf. Nach sechs Niederlagen in Folge konnte die Negativserie unmittelbar vor der unfreiwilligen Unterbrechung mit einem Erfolg beim FC Bayern München II gestoppt werden. „Wenn wir von den knapp verlorenen Spielen noch das eine oder andere gewonnen hätten, könnte man die Bilanz als gut bezeichnen“, so Goschenhofer, für den das Erreichen der Play Offs nach wie vor das Maß aller Dinge ist.

Ein Sieg täte den Kangaroos deshalb natürlich gut, um den Abstand zu den hinteren Plätzen der 2. Bundesliga weiter anwachsen zu lassen. Wo genau das Team nach der längeren Pause steht, ist natürlich eine etwas unbekannte Komponente.

Ein Fanbus begleitet die Mannschaft

„Nach dem Sieg bei Bayern München hätten wir natürlich gerne sofort weitergespielt, keine Frage. Aber wir haben die Pause auch genutzt, um zu regenerieren und frische Kräfte zu tanken. Dazu hat das Team gut trainiert und ist sicherlich heiß, nun mit viel Energie in die entscheidenden Wochen zu gehen. Denn ab jetzt geht es Schlag auf Schlag. Samstag Ehingen, dann zu Hause gegen Oberhaching und dann die englische Woche Mitte Februar, da ist einiges geboten“, so BG-Generalmanager Wayne Chico Pittman. Nach Ehingen wird die Mannschaft übrigens von einem Fanbus begleitet, den der neue Fanbeauftragte organisiert hat. (asan/oli)