Kangaroos gehen mit einer Niederlage ins neue Jahr

Nach dem Überraschungssieg gegen Spitzenreiter Rhöndorf unterliegt die BG Leitershofen/Stadtbergen im letzten Spiel des Jahres einen bärenstark aufgestellten FC Bayern München II.

Der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen ist es in der 2. Basketball Bundesliga am letzten Spieltag der Hinrunde nicht gelungen, den zweiten Auswärtssieg der Saison zu landen. Beim FC Bayern München Basketball II unterlag man mit 72:85 (37:41). Ob man die Halbserie auf einem Play-Off-Platz abschließt oder nicht, entscheidet sich erst nach Beendigung der anderen Partien des Spieltags am Samstagabend.

Die Kangaroos konnten im mit rund 200 Zuschauern, davon sicherlich mehr als die Hälfte aus Leitershofen kommend, spärlich gefüllten riesigen BMW-Park zwar in bester Besetzung antreten, die Münchner hatten erwartungsgemäß aber bei einem Spiel am Donnerstagabend auch alle Akteure an Bord. Darunter auch Dino Radoncic. Der 24-jährige war am Abend zuvor für die Bayern noch in der Euroleague gegen Istanbul auf dem Parkett gestanden.

Die Münchner kamen auch besser ins Spiel, vor allem Supertalent Ivan Kharchenkov war nicht zu stoppen, er erzielte bereits im ersten Viertel 16 Punkte. Bei der BG kassierten Bernat Vanaclocha und Jermane Carter hingegen schnell je zwei Fouls. 27:20 führten die Bayern nach dem ersten Viertel. Danach hatten die Gäste aber eine gute Phase und verkürzten bis zur Halbzeit auf vier Punkte Differenz.

Und direkt nach dem Seitenwechsel kam es sogar noch besser als Nicolas Lagerman per Dreier zur 42:41-Führung einnetzte. Schnell hatten die Hauptstädter aber dann wieder ihr Topquartett Radoncic, Kharchenkov, Kalu und Frank auf dem Spielfeld, die zusammen 75 und damit 88 Prozent aller Münchner Punkte markierten. Die Kangaroos hielten aufopferungsvoll dagegen und kämpften verbissen. Beim Spielstand von 54:60 nach dem dritten Viertel war man zumindest noch in Schlagweite.

Im letzten Viertel musste man aber der Überlegenheit des Gegners Tribut zollen. Das Leitershofer Spiel wirkte mitunter zu statisch, die bestens vorbereiteten Bayern wussten zumeist genau, in welchem Stadium der Stadtberger Angriffe sie die Zange zumachen mussten. Dazu kamen weitere Foulprobleme und wie bei einigen Auswärtsspielen zuvor ließ dann auch die Trefferquote von der Dreipunktelinie nach und es wurde der ein oder andere Ballverlust zu viel eingestreut. Auch wenn zwischenzeitlich die Hoffnung bestand, eine Überraschung schaffen zu können, hätte es schon einen absoluten Sahnetag benötigt, um die Bayern an diesem Abend und dieser Aufstellung zu schlagen. Am Ende war der FCB-Sieg verdient und vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Der BG muss man aber sicher zugutehalten, dass der FC Bayern in dieser Saison noch kein Spiel verloren hat, wenn Radoncic, Kharchenkov, Kalu und Frank gemeinsam nominiert waren.

Für die Kangaroos, die die Hinrunde mit 12:14 Punkte abschließen, beginnt nun eine kurze Weihnachtspause. Zum Jahreswechsel steigt man dann wieder in den Trainingsbetrieb ein und das erste Spiel findet am Sonntag den 7. Januar um 16.30 Uhr im Rahmen des Family Days gegen den aktuellen Tabellendritten Porsche BBA Ludwigsburg statt. (asan)

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Würmseher, Lagerman (23), Carter (16), Heinrich, Duarte (10), Tumbasevic (2), Benke (2), Westermeir (8), März, Theis (3), Vanaclocha (6), Hanzalek (2).