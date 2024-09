Kangaroos gewinnen den Siegmund Cup

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat am Wochenende als Veranstalter den Siegmund-Cup gewonnen. In der Stadtberger Sporthalle hatten es die Kangaroos an zwei Tagen mit den Ligakonkurrenten FC Bayern München Basketball II, der Orange Academy Ulm und den Oberhaching Tropics zu tun. Die beiden Farmteams mussten dabei noch auf den ein oder anderen Doppellizenzspieler aus der BBL verzichten. Am Samstagnachmittag eröffneten Ulm und Oberhaching das Turnier. In einer hart umkämpften Partie wechselte die Führung mehrmals, ehe am Ende die Donaustädter mit 85:80 knapp die Oberhand behielten. An Abend trafen die Leitershofer, bei denen Christian Hinckson noch verletzte fehlte, auf die Bayern. Das Team um den neuen Kapitän Jannik Westermeir kam sehr gut ins Spiel und konnte zur Halbzeit eine beeindruckende 45:25 Führung herausspielen. Nach dem Seitenwechsel kamen die jungen Münchner aber besser ins Spiel und erzielten noch eine Resultats Verbesserung, gefährdet war der 87:80 Sieg für die BG aber zu keiner Phase des Matches. Beste Werfer für Leitershofen waren Basti März (17), Ferenc Gille (13), Elias Marei (12) und Asa Willimas (12).

Am Sonntag kam es dann im Spiel um Platz drei zum Duell der beiden Münchner Teams. Die Oberhachinger um Coach Mario Matic behielten nach guter Leistung mit 85:72 die Oberhand gegen den FC Bayern. Im Finale wussten dann erneut die Kangaroos zu überzeugen und trugen einen klaren 87:71 Sieg gegen Ulm davon. Anschließend durfte das Team um Geburtstagskind Asa Williams, der am Finaltag seinen 25. Geburtstag feierte, von den Kangaroos Gesellschaftern Daniel Siegmund und Wayne Chico Pittman den Siegmund Cup in Empfang nehmen. Beste Werfer auf Seiten der Stadtberger in dieser Partie waren Ferenc Gille (27), Basti März (12) und Jannik Westermeir (11). Im sechsten Vorbereitungsspiel war es der sechste Sieg für die Kangaroos. BG-Cheftrainer Emanuel Richter zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Es ist immer schön, ein Turnier zu gewinnen, besonders wenn die Konkurrenz so stark ist wie in diesem Fall. Besonders in der Ulm-Partie haben mir die Jungs und deren Einstellung gefallen. Am Ende waren aber auch das nur Testspiele und es gibt noch einiges zu tun, um, für die Liga Spiele noch besser vorbereitet zu sein“, so Richter. Der Ligabetrieb startet für die BG Hessing dann am Samstag, 28. September um 19:30 Uhr in eigener Halle gegen Würzburg. (asan)