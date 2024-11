Kangaroos wollen im Advent vier Kerzen entzünden

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Nach der einwöchigen Länderspielpause startet die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga in den Jahresendspurt. Bis Weihnachten stehen noch vier Spiele auf dem Programm, in denen die Kangaroos möglichst vier Lichtlein entzünden wollen. Los geht es am ersten Adventsonntag in eigener Halle gegen die Fraport Skyliners Juniors aus Frankfurt (Sprungball 16.30 Uhr, Sporthalle Stadtbergen).

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman fiebert der vorweihnachtlichen Phase auch schon entgegen: „Die sogenannte stade Zeit des Jahres ist bei uns alles andere als ruhig mit den beiden Heimspielen am Sonntag und dann am 2. Advent gegen Oberhaching, dem darauffolgenden Auswärtsspiel in Erfurt und dem Jahresabschluss am vierten Advent zu Hause gegen Fellbach am vierten Advent. Wir wollen in diesen Spielen einen weiteren Grundstein für 2025 legen“, so Pittman. Mit 14:2 Punkten und Tabellenplatz zwei kann sich die Bilanz der Kangaroos bis dato wahrlich sehen lassen.

Aber auch der Gegner dürfte mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Die Hessen sind mit 10:6 Zählern aktuell auf Tabellenplatz vier notiert. Die Rechnung ist einfach: Mit einem Sieg würde die BG den Vorsprung auf das Tabellenmittelfeld weiter ausbauen, bei einer Niederlage bliebe man Zweiter, die Verfolger kämen aber wieder näher an die Leitershofer heran. Das Team aus „Mainhattan“ reist selbstbewusst mit drei Siegen in Folge in Stadtbergen an. Zuletzt gewann man auswärts bei den Dragons Rhöndorf in der Verlängerung. Und das, obwohl Topscorer Bruno Albrecht in dieser Partie fehlte. Der 23-jährige Shooting Guard, der auch zum BBL-Kader der Skyliners gehört, weist bisher 20,9 Punkte im Durchschnitt pro Partie auf und gilt als bester Dreierschütze der Liga. Gegen Bayern München traf er sage und schreibe bei neun Versuchen acht Mal von jenseits der 6,75-Meter-Linie.

Neben ihm überzeugte bisher vor allem Malick Kordel. Der 2,15-Meter-Riese, ein ehemalige Handballspieler, der erst im Jahr 2021 im Alter von 17 Jahren mit dem Basketball begonnen hat, sammelte gegen Rhöndorf 21 Abpraller ein, seine Rebound Statistik ist deutlich zweistellig, ebenso sein Punkteschnitt mit 12,6 Zählern. Dazu dürfen sich die Stadtberger Fans auf zwei absolute Toptalente freuen: Ivan Crnjac und Jamie Edoka zählen zum Besten, was Deutschland in den Jahrgängen 2007 beziehungsweise2008 zu bieten hat. Im Vergleich zu den anderen Farmteams der Liga haben die Frankfurter aber auch etwas erfahrenere Akteure im Kader.

Die Fans dürfen sich am Sonntag wohl erneut auf ein hochspannendes Match freuen. BG-Cheftrainer Emanuel Richter analysiert die Partie wie folgt: „Nach der FIBA-Pause freuen wir uns, endlich wieder ein offizielles Spiel vor unseren Fans bestreiten zu können. Viele unserer Jungs haben auf das Match schon lange gewartet. Wir wissen um das Talent der Skyliners und dass sie uns alles abverlangen werden. Es wird ein harter Kampf werden, und deshalb brauchen wir unsere Fans mehr denn je“, hofft Richter auf eine randvolle Halle.

Ein Kangaroos in der Nationalmannschaft. Mit Palestina traf Elias Marei (rechts) in der WM-Qualifikation auf Saudi-Arabien und Jordanien.

Zufrieden dürfte der Coach sein, dass seine beiden Nationalspieler anfangs der Woche wieder unversehrt nach Stadtbergen zurückgekehrt sind. Dragos Diculescu feierte in der EM-Qualifikation mit Rumänien sogar Auswärtssiege in Norwegen (75:62) und Luxemburg (84:78). Elias Marei unterlag mit dem Nationalteam von Palästina bei der Qualifikation zum Asia-Cup zwar sowohl Saudi-Arabien (66:73) als auch Jordanien (81:87), überzeugte aber in beiden Partien mit sehr guten Leistungen und sorgte mit einigen krachenden Dunkings für die Highlights in diesen Partien. Eine ungewohnte Situation für die Kangaroos, die in ihrer Vereinsgeschichte tatsächlich das erste Mal Spieler für A-Nationalmannschaften abstellen mussten. Ansonsten sind alle Spieler fit, man kann den Frankfurtern also mit einer großen Rotation entgegengetreten und das Tempo der Partie so hochhalten.

„Wir sind auf die vorweihnachtliche Zeit eingestimmt, am Sonntag gibt es auch Glühwein und Punsch in der Halle“, so Wayne Chico Pittman. Im Vorspiel trifft um 13 Uhr die U14 Mannschaft der baramundi basketball akademie in der Bayernliga auf den TSV München-Ost. Den Fans wird empfohlen, die Tickets vorab im Onlineshop über die Webseite der Kangaroos zu erwerben, um die Einlasszeiten am Eingang, der ab 15.15 Uhr geöffnet ist, zu reduzieren. (asan)