„Wir haben nichts zu verlieren“

Nach über zehn Jahren spielen die Basketballer des TSV Diedorf wieder in der höchsten schwäbischen Liga. Nach einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag vergangener Saison feierte man den Aufstieg. Nun startet das Team am Samstag, 28. September, in der Schmuttertalhalle in die neue Saison. Trainiert wird die Männermannschaft von zwei Frauen. Dem Ehepaar Carina und Miriam Unger, die unserer Redaktion Rede und Antwort standen.

Wie läuft die Vorbereitung auf die neue Saison?

Carina Unger: Wir haben im Sommer die Basis gelegt und geben nun Vollgas. In einigen Freundschaftsspielen soll das Zusammenspiel optimiert werden.

Was hat sich seit dem Aufstieg personell geändert?

Miriam Unger: Momentan versuchen wir einige talentierte Jugendspieler und zwei Neuzugängen vom TV Augsburg II zu integrieren.

Was sind die Stärken Ihres Teams und was muss sich verbessern?

Carina Unger: Unsere Stärken sind wie schon im Aufstiegsjahr unser schnelles Fast-Break-Spiel sowie das Rebounding. Verbessern müssen wir uns noch deutlich in der Verteidigung.

Beim entscheidenden Aufstiegsspiel waren 300 Zuschauer in der Schmuttertalhalle, die eine unglaubliche Stimmung verbreiteten. Wie wollen Sie diese Fans wieder anlocken?

Miriam Unger: Natürlich vor allem mit unserer Leistung auf dem Parkett und hundertprozentigem Einsatz. Darüber hinaus wollen wir auch das Rahmenprogramm attraktiv gestalten mit.

Sie haben in Nördlingen Bundesliga und mit anderen Vereinen höherklassig gespielt. Was reizt Sie an der Traineraufgabe im kleinen Diedorf?

Carina Unger: Man kennt als gebürtige Diedorferin zahlreiche Schmuttertaler und freut sich das man wieder in der Heimat ist.

Wie sehen Sie die Gegner der Liga?

Miriam Unger: Meisterfavoriten sind die Oberliga-Absteiger Memmingen, Schrobenhausen und Donauwörth. Dahinter dürften Gersthofen, TVA 2 und BG Leitershofen 3 Außenseiterchancen haben. Wir duellieren uns mit PSV Ingolstadt und Haunstetten und Sonthofen um den Ligaverbleib.

Zu Saisonbeginn am 28. September geht es gleich gegen den Lokalrivalen aus Gersthofen der als hoher Favorit ins Spiel gehen wird. Was rechnen Sie sich aus?

Carina Unger: Wir haben da nichts zu verlieren. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und den Fans zeigen was wir können.

Interview: Stefan Scherer