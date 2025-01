Wie sich die Handball-WM auf die Vereine im Landkreis auswirkt

Als Deutschland 2007 beim Turnier im eigenen Land Weltmeister wird, das ganze Land von Torhüter Henning Fritz und seinen Paraden begeistert ist und nicht nur eingefleischte Handballfans Bundestrainer Hainer Brand und seinen ikonischen Schnurrbart abfeiern, fängt Philipp Herzog, wie damals viele Jungen und Mädchen an, Handball im Verein zu spielen. „In Königsbrunn wurde damals viel Werbung gemacht und viele von uns haben damals angefangen zu spielen“, sagt Herzog. Heute spielt er bei der ersten Herrenmannschaft des BHC Königsbrunn in der Bezirksoberliga, Trainiert Neun- bis Elfjährige und ist Mitglied im Vorstand des Vereins. Auch in diesem Jahr erlebt er wieder große Handballbegeisterung während der Weltmeisterschaft.

