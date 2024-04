Boccia

16.04.2024

Erster Titel der Saison geht nach Gersthofen

Plus Zum Saisonauftakt holen Markus Schwab und Jakob Kraus vom TSV Gersthofen in Anhausen den deutschen Meistertitel im Boccia-Doppel.

Bereits früh in der Saison stand schon das erste Boccia-Highlight an. Zur deutschen Meisterschaft im Doppel hat sich fast die gesamte deutsche Boccia-Elite im Anhauser Boccia-Stadl angekündigt. Mit dabei auch die Gersthofer Spitzenspieler Markus Schwab und Jakob Kraus, die in der vergangenen Saison die Einzelrangliste anführten und damit den Meister- und Vizemeistertitel holten.

Allerdings lief es für die beiden zu Beginn der Gruppenphase nicht rund und so ging das erste Gruppenspiel gegen das Damendoppel Martina Cavallo von ARCES Stuttgart und Margherita Tesoro von DJK Augsburg Nord verloren. Vielleicht lag es auch daran, dass beide noch die Bahnen im österreichischen Hard in Erinnerung hatten. Erst am vergangenen Wochenende hatten sie sich zusammen mit Sven Orend beim dortigen Internationalen Turnier den dritten Platz gesichert.

