Dinkelscherben

20.05.2023

TSV Dinkelscherben will den Klassenerhalt festhalten

Plus Der TSV Dinkelscherben hat am Samstag beim direkten Tabellennachbarn TSV Haunstetten alles in eigener Hand. Dazu muss ein Sieg her.

Artikel anhören Shape

„Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen“, sagt Michael Finkel, Trainer des TSV Dinkelscherben, vor dem letzten Auswärtsspiel beim TSV Haunstetten. Im Augsburger Süden treffen am Samstagnachmittag (Anpfiff 15.30 Uhr) zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander, bei einem Sieg wären die Lila-Weißen gesichert und dürften sich auf ein weiteres Jahr Bezirksliga freuen - egal, was die Konkurrenz zeitgleich fabriziert.

Sogar ein Unentschieden würde weiterhelfen. Den Gegner aus Haunstetten, der zwei Zähler hinter den Reischenauern (36 Punkte) liegt, könnte man somit auf Abstand halten und auch der direkte Abstieg wäre abgewendet. Einzig der Relegationsplatz 13 bliebe bei diesem Szenario noch im Bereich des Möglichen, wobei der TSV Ziemetshausen (32 Punkte) am Samstag beim Meisterschaftsanwärter Bobingen gefordert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen