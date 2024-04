Aufsteiger erlebt im Derby ein Debakel

Bezirksoberliga-Spitzenreiter SSV Anhausen überrollt den CSC Batzenhofen mit 7:0. Landesligist SC Biberbach sieht durch einen Last-Minute-Treffer.

Drei ganz wichtige Punkte brachten die Frauen des SC Biberbach mit einem Last-Minute-Sieg in der Landesliga aus Passau mit nach Hause. Im Landkreisderby der Bezirksoberliga erlebte der CSC Batzenhofen ein Debakel und gegen Spitzenreiter SSV Anhausen mit 0:7 unter die Räder.

1. FC Passau - SC Biberbach 2:3 (1:1). Nach einer ungenügenden Leistung am vergangenen Wochenende nahmen sich die Damen aus Biberbach viel vor. Das Spiel startete mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Passau nutzte eine Unstimmigkeit der Biberbacher Hintermannschaft zur frühen Führung (11.). Die Gäste ließen sich nicht beeindrucken und zeigten eine top Reaktion. Marlene Kahn erzielte einen Ballgewinn und fand Hanna Mairshofer, die überlegt zum verdienten Ausgleich traf (18.). Die erste Halbzeit war gekennzeichnet durch sehr aggressives Zweikampfverhalten der Passauer Mädels. Das ein oder andere Mal hätte der Unparteiische hier eingreifen müssen.

Die Biberbacherinnen kamen druckvoll aus der Pause, gerieten jedoch in der 50. Minute nach einem sehenswerten Freistoß unter die Latte erneut in Rückstand. Theresa Hammerl glich mit einer sehenswerten Einzelaktion aus (65.). Ab diesem Zeitpunkt wurde das Spiel immer hektischer. Doch die Damen des SCB drückten weiter und wollten hier unbedingt einen Sieg mit nach Hause nehmen. Und so konnten sich die Gäste in der 90. Minute durch einen Treffer von Hanna Mairshofer über einen erzwungenen Sieg freuen. „Es spricht für die Reife meiner jungen Mannschaft, sich trotz zweier Rückstände nie aufzugeben“, so Trainer Fabian Wolf. „Solche Spiele hätten wir in der Hinrunde nicht für uns entschieden und wären mit einem Unentschieden nach Hause gefahren. Die kämpferische Leistung und die Überzeugung meiner Mannschaft macht mich stolz“.

Gleich am Mittwoch, 24. April, wollen die Mädels aus Biberbach und Erlingen im Nachholspiel gegen Überacker die nächsten Punkte für den Klassenerhalt einsammeln. Gespielt wird in Erlingen um 19.30 Uhr. (scb-)

CSC Batzenhofen – SSV Anhausen 0:7 (0:2). Hatte man vor Wochenfrist noch gegen das Spitzenteam in Buchenberg hochverdient einen Punkt erspielt, musste man sich im Heimspiel gegen den Tabellenführer überaus deutlich geschlagen geben. Der Beginn der CSC-Girls war noch durchaus vielversprechend. Annika Bücherls Schuss wurde von der Gästetorhüterin noch gerade so um den Pfosten gelenkt. Das sichere Kombinationsspiel der Gäste nahm dann aber Fahrt auf. Nach einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr brachte Isabella Schalk aus abseitsverdächtiger Position den SSV in Führung (16.). Kurz darauf musste die CSC-Torhüterin verletzungsbedingt gewechselt werden. Ihre Stellvertreterin Patricia Ramljak musste dann auch nach nur wenigen Minuten ein erstes Mal hinter sich greifen. Isabella Schalk sorgte für die 0:2-Pausenführung. Auch der dritte Treffer ging dann auf das Konto von Schalk (60.). Unter dem Motto „zuerst hatte man kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu“ standen dann die nächsten Aktionen. Zunächst traf Anika Bücherl nur den Pfosten, dann rutschte CSC-Torhüterin Ramljak der nasse Ball nach einem Schuss von Lotta Edelmann durch die Finger (0:4/70.) und nur kurze Zeit später schoss Franziska Müller beim Klärungsversuch ihre Mitspielerin Melanie Knie an und von dort fand der Ball den Weg ins Tor (0:5/72.). Nun war der Wiederstand des CSC gebrochen. Elandra Basha (80.) und Isabella Schalk (88.) stellten auf 0:7. (kajü)