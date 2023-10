Ausgleich in letzter Sekunde

Beim SC Biberbach ist man trotz des späten Treffers mit dem Unentschieden gegen Wacker München II nicht zufrieden. SSV Anhausen behauptet die Tabellenspitze.

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit kamen die Fußball-Frauen des SC Biberbach in der Landesliga zu einem 2:2 gegen den FC Wacker München II. Mit einem verdienten 4:3-Erfolg gegen den FC Maihingen konnte der SSV Anhausen ihre Tabellenführung in der Bezirksoberliga verteidigen. Der CSC Batzenhofen fertigte Schwaben Augsburg II mit 4:0 ab.

SC Biberbach - Wacker München II 2:2 (1:0). Die erste Halbzeit dominierte überwiegend die Heimelf. Durch kompaktes Verschieben und konzentriertes Passspiel ließ der SCB keine Chancen der Münchnerinnen zu. Nach einem starken Dribbling und cleverem Abschluss von Hannah Mairshofer ging man in der 17. Minute mit 1:0 verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit kamen die Gegnerinnen motiviert aus der Kabine. Die Biberbacherinnen hatten damit zu kämpfen, die Kompaktheit aus der ersten Halbzeit aufrecht zu erhalten. In der 53. musste man den Anschlusstreffer nach einem Freistoß und einhergehenden Torwartfehler in Kauf nehmen. In der 90. Minute wurde ein fragwürdiger Elfmeter gegen die Heimelf gepfiffen, der postwendend verwandelt wurde. Theresa Hammerl gelang es dann, mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute die Kugel zum 2:2 hinter die Linie zu drücken. Der Unparteiische entschied auf Tor, nachdem die Torhüterin den Ball nicht festhalten konnte und hinter sich nachfassen musste. Alles in allem ist die Punkteteilung zwar ärgerlich aber fair.

Nächstes Wochenende empfängt der SCB den SV Leonberg um 14 Uhr in Erlingen zum letzten Heimspiel der Hinrunde. (scb-)

CSC Batzenhofen-Hirblingen - TSV Schwaben Augsburg II 4:0 (2:0). Ein toller Start in die Partie gelang den CSC-Mädels mit einem Doppelschlag. Eine schnelle Kombination über Nina Fuchs und Selina Reith brachte das 1:0 durch Johanna Kamissek (7.). Nur eine Minute später bewies Josefin Schmid viel Übersicht und Ballgefühl, als sie die Kugel aus der Distanz über die Torhüterin im Gehäuse der Gäste versenkte. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Johanna Kamissek auf 3:0, als sie nach einem strammen Schuss von Selina Reith goldrichtig stand und den Abpraller mit dem Knie über die Linie bugsierte (47.). Für eine Vorentscheidung sorgte dann die fleißige Selina Reith, als sie aus der eigenen Hälfte auf und davon zog, die Nerven behielt und die Torhüterin zum 4:0 überwand (62.). (kajü)

SSV Anhausen - FC Maihingen 4:3 (2:0). Die Gastgeberinnen waren von Anfang an überlegen und hatten auch einige gute Tormöglichkeiten, ehe Lotta Edelmann mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung sorgte (31./32.). Kurz nach dem Wechsel erhöhten Isabella Schalk (50.) und Lotta Edelmann (56.) mit ihrem dritten Treffer auf 4:0. Im Gefühl des sicheren Sieges wurden die Anhauserinnen vor allem in der Abwehr sehr nachlässig. Dies nutzte die FCM-Torjägerin Lisa Rebekka Koukol, die mit einem lupenreinen Hattrick (72./77./81.) auf 4:3 verkürzte. In der Folge konzentrierten sich die SSV-Spielerinnen wieder auf ihre Stärken und brachten den Sieg recht souverän ins Ziel. (zer)