SC Biberbach liefert hitzige Auseinandersetzung

Plus Die Frauen des SC Bierbach unterliegen im letzten Spiel vor der Winterpause beim FC Ingolstadt II mit 1:2. Klare Heimsiege für SSV Anhausen und CSC Batzenhofen.

Im letzten Hinrundenspiel unterlagen die Fußball-Frauen des SC Biberbach in einer hitzigen Landesliga-Partie beim FC Ingolstadt II mit 1:2 und verabschiedeten sich damit mit 15 Punkten aus neun Spielen in die Winterpause. Verdiente Heimsiege feierten in der Bezirksoberliga der SSV Anhausen (7:1 gegen den TSV Burgau) und der CSC Batzenhofen (3:0 gegen FC Maihingen).

FC Ingolstadt II - SC Biberbach 2:1 (0:0). Im Ingolstädter Audi-Sportpark und bestritten die SCB-Damen ihr letztes Hinrundenspiel in der Landesliga . Die Partie startete mit hohem Tempo. Durch hohes Pressing versuchten die Ingolstädterinnen die Biberbacher Defensive früh unter Druck zu setzen, doch diese ließen sich nicht beeindrucken. Das Spiel gestaltete sich auf Augenhöhe, beide Teams kreierten Torchancen, die aber nicht verwertet werden konnten. Je weiter die erste Halbzeit fortgeschritten war, desto stärker wurden die Gäste. Lediglich das letzte Glück im Abschluss fehlte zur Führung. In der 58. Minute schloss Sophia Hammerl einen Konter nach cleveren Pass von Hanna Mairshofer zum verdienten 0:1 ab. Doch die Führung hielt nicht lange an. In der 63. Minute, mitten in einer Phase, in der die Biberbacherinnen scheinbar alles im Griff hatten, fiel ein abgefälschter Freistoß zum 1:1 ins lange Eck. Wieder nach einem Standard gelang es Ingolstadt per Kopf in Führung zu gehen (72.). Zu Ende wurde das Spiel immer hitziger. In der 90. Minute verlor eine Spielerin des FC Ingolstadt völlig die Fassung, schlug Theresa Hammerl nieder und sah für diese unsportliche Aktion und Tätlichkeit die Rote Karte. Die Überzahl konnte jedoch nicht mehr genutzt werden und so musste man eine 1:2–Niederlage hinnehmen. (scb-)

CSC Batzenhofen-Hirblingen - FC Maihingen 3:0 (2:0). Belohnt wurde der offensive Auftritt dann durch Selina Reith , welche aus spitzem Winkel von der Strafraumkante einfach mal abzog und zum 1:0 traf (10.). Dieser frühe Treffer brachte dem Team von Stefan Wölfling Sicherheit. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte sich die CSC Offensive dann von ihrer besten Seite. Nach einer schnellen, direkten Kombination tauchte Nina Fuchs alleine vor der Gästetorhüterin auf und traf souverän zum 2:0 (44.). Bei einem Handelfmeter für Maihingen stand den CSC-Girls das Glück zur Seite, als der Ball von der Pfosteninnenkante wieder ins Feld zurück sprang. Für eine Vorentscheidung sorgte dann Nina Fuchs mit einem sehenswerten Solo zum 3:0 (70.). Noch einmal richtig strecken musste sich dann Anne Ellenrieder im CSC-Tor bei einem Distanzschuss der Gäste nur kurze Zeit später.

Im letzten Spiel vor der Winterpause geht es am nächsten Sonntag zum Augsburger Traditionsklub TSV Pfersee,. (kajü)

