Aufsteiger TSV Dinkelscherben feiert bis zum Sonnenaufgang

Plus Nach dem Schlusspfiff ging beim Bezirksliga-Rückkehrer die Party ab. Nur ein Spieler konnte bei der großen Jubelorgie nicht mitmischen.

„Mann, war das eine Party!“ Martin Mehr stand zur Mittagszeit noch immer unter den Nachwirkungen der großen Aufstiegssause, die nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Tobias Heuberger auf dem Spielfeld begann und irgendwann morgens um sieben im Sportheim des TSV Dinkelscherben endete. „Das war eine würdige Feier“, konstatierte der Abteilungsleiter des Bezirksliga-Rückkehrers. Bis 22.30 Uhr habe man sich noch in Wiesenbach aufgehalten. Nach der Rückkehr auf den Kaiserberg, wo ein gemeinsames Essen vorbereitet war, wurde man dann von einer großen Meute an Fans empfangen.