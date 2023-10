Fußball

02.10.2023

Aystetten verspielt Zwei Tore-Vorsprung

Plus Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten bringt 3:1-Vorsprung, den Stefan Simonovic mit seinem zweiten Dreierpack in Folge herausgeschossen hatte, nicht über die Zeit.

Von „einem der besten Bezirksligaspiele der letzten Jahre“, sprach Dominik Sammer, Trainer des SV Mering, nach dem 3:3-Unentschieden gegen den Tabellenführer SV Cosmos Aystetten. Nach dem dritten Treffer von Stefan Simonovic zum 1:3 in der 79. Minute sahen die Gäste wieder sichere Sieger in der dieser Partie der Bezirksliga Süd aus. Doch die Meringer wollten das erste Spiel auf der neuen Sportanlage, die allerdings noch nicht ganz fertig gestellt ist, nach 16-monatiger Abstinenz nicht verlieren. Und verspielte der SV Cosmos einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Der Tabellenführer fing sehr schwungvoll an und drückte die Hausherren in deren Strafraum, doch deren Abseitsfalle war sehr wirkungsvoll in der ersten Halbzeit. Der erste Konter Merings brachte auch schon die Führung durch Sebastian Kempf. Unbeeindruckt spielte der Gast aus Aystetten weiter und erzielte schon vier Minuten später durch ihren Goalgetter Stefan Simonovic den Ausgleich. Kurz darauf scheiterte Raphael Marksteiner aus kurzer Entfernung am Meringer Keeper. Jetzt wurde das Spiel etwas ausgeglichener, da der kleinlich pfeifende Schiedsrichter bei jeder Aktion den gelben Karton zeigte und dadurch das Spiel öfters unterbrach. Doch alle Freistöße vom Kapitän Bytyqi Burhan brachten nichts ein. Einzig Spielertrainer Patrick Wurm musste kurz vor dem Halbzeitpfiff für zehn Minuten auf die Bank.

