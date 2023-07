Fußball

19:00 Uhr

Aystetten will Aufsteiger im Aufwind nicht unterschätzen

Aystettens Maximilian Heckel muss nach seiner Roten Karte in der Relegation gegen Erkheim noch ein Spiel pausieren. Foto: Marcus Merk

Plus SV Cosmos Aystetten beim Neulimg SpVgg Langerringen zu Gast.

Die ersten beiden Pflichtspiele hat der SV Cosmos Aystetten in der Bezirksliga Süd (2:1 gegen die SG Niedersonthofen) als auch im Totopokal (5:2 beim TSV Leitershofen) erfolgreich bestritten. Doch so voll und ganz zufrieden ist Spielertrainer Patrick Wurm noch nicht: „Die Art und Weise kann besser werden“, sagt er vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SpVgg Langerringen am Sonntag um 15 Uhr.

„Die erste Halbzeit gegen Niedersonthofen war sehr gut. Wir müssen halt ein Tor mehr machen, dann ist der Sack zu“, ärgert sich der 32-Jährige, dass man am Ende noch zittern musste. „Die zweite Halbzeit haben wir total verpennt. Aber drei Punkte sind drei Punkte.“ Auch das Pokalspiel beim Kreisklassisten in Leitershofen mit drei Gegentoren sei nicht das Gelbe vom Ei gewesen. „Wir haben fröhlich durchgewechselt, dass alle die Chance auf Spielzeit bekommen“, sagt Wurm. „Immer wenn es eng wurde, sind wir wieder gekommen.“

