Biberbach und Anhausen siegen

Der SC Biberbach setzt sich vor allem aufgrund einer starken Angriffsleistung in einem unterhaltsamen zweiten Durchgang in Ergolding durch. Auch eine Liga tiefer war die zweite Hälfte spielentscheidend.

FC Ergolding - SC Biberbach 2:4 (0:1): Das letzte Hinrundenspiel der Landesliga Süd bestritten die Biberbacher Damen auswärts beim Aufsteiger FC Ergolding. Die Partie startete mit viel Ballbesitz und Dominanz auf Seiten der Biberbacherinnen. Bereits in der fünften Minute konnte der SCB mit 0:1 in Führung gehen. Janina Schenk setzte sich auf der Außenbahn durch und legte den Ball quer, sodass Lena Haupt nur noch einschieben musste. Im weiteren Spielverlauf verloren die Biberbacher Damen etwas den Faden und ließen die ein oder andere Chance der Heimelf zu. Kurz vor der Halbzeit wäre ein Ausgleich oder sogar ein Rückstand verdient gewesen. Doch Maja Mirkic parierte zwei Mal und hielt somit in der ersten Halbzeit die Null.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen sich die Biberbacher Damen vor den Sack zuzumachen. Wieder gelang ein schneller Treffer nach dem Anpfiff. In der 47. Minute passte ein Diagonalpass von Julia Rauchmann auf Selina Reith, die sich sehenswert durchsetzte und den Spielstand auf 0:2 erhöhte. In der 55. Minute musste man den Anschlusstreffer der Ergoldinger hinnehmen, die Damen des SCB konnten eine Ecke nicht gut genug klären. Doch die Antwort des SCB ließ nicht lange auf sich warten. Jana Müller kreierte eine Chance, ihr Schuss konnte zunächst von der Ergoldinger Torhüterin abgewehrt werden, Lena Haupt schaltete am schnellsten und netzte zu ihrem zweiten Treffer im Spiel zum 1:3 ein. In den nächsten 10 Minuten dominierten die Gäste das Spiel, doch in der 70. Minute geriet ein Rückpass zu Torhüterin Maja Mirkic zu kurz, sodass die aufmerksame Stürmerin des FC Ergolding dazwischen kam und zum 2:3 einschob. Auch darauf hatten die Mädels vom SCB eine Antwort parat. In der 75. Minute bediente Marlene Kahn mit einem Lupfer sehenswert Selina Reith, die den Ball zum Endstand von 2:4 in die Maschen drosch. Somit verabschieden sich die Biberbacher Damen mit einem Saisonsieg und auf Tabellenplatz Vier mit zwei Punkten und zwei Spielen Rückstand auf den ersten Platz in der Landesliga Süd in die Winterpause. (scb)

Batzenhofen-Hirblingen unterliegt knapp in Kaufbeuren

SpVgg Kaufbeuren - CSC Batzenhofen-Hirblingen 1:0 (0:0): Mit einem knappen 1:0 mussten sich die CSC Frauen im Spiel gegen den Allgäuer Traditionsverein geschlagen geben.

Ein gutes Spiel zeigten die CSC Mädels gegen den Tabellennachbarn und so lagen insbesondere im ersten Durchgang die Vorteile auf der Seite des CSC. Die Abwehr stand sicher und mit gefälligen Kombinationen trug man den Ball durchs Mittelfeld. Doch der letzte entscheidende Pass gelang nicht und so blieben wirkliche Torchancen trotz guten Spiels Mangelware.

In der zweiten Hälfte wurden die Gastgeberinnen stärker, aber auch sie konnten sich nur wenige Chancen erarbeiten. Die Entscheidung fiel dann im Anschluss an eine Ecke als eine Gästestürmerin plötzlich alleine im Fünfmeterraum auftauchte und den Siegtreffer für die Allgäuerinnen erzielte. So musste die Elf de CSC trotz eines guten Auftritts letztlich mit leeren Händen den Weg zurück ins Schmuttertal antreten. (kajü)

SC Burgau/Mönstetten - SSV Anhausen 0:5 (0:1) Tore: 0:1 Schalk (38.), 0:2 Wallner (58.), 0:3 Schalk (67.), 0:4 Lehmeyer (71.), 0:5 Baumgarte (86.).