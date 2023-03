Biberbacher Ausgleich auf den letzten Drücker

Plus Spitzenreiter SC Biberbach hält im Gipfeltreffen der A-Klasse Nordwest den Verfolger SV Erlingen auf Distanz. Torgefahr nur nach Standardsituationen.

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit kam Tabellenführer SC Biberbach beim SV Erlingen noch zu einem 1:1 und hielt damit den Verfolger auf Distanz. Die Gastgeber konnten im Nachholspiel der A-Klasse Nordwest keine Punkte gutmachen.