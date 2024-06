BSC Heretsried feiert Aufstieg zum Jubiläum

Als Tabellenzweiter steigt der BSC Heretsried, der lange pausierte und vor zwei Jahren noch kurz vor der Auflösung stand, in die A-Klasse auf.

Der BSC Heretsried stand in den Jahren 2021/2022 bereits kurz vor der Auflösung, den Glauben daran jemals wieder eine erste Mannschaft zu stellen, hatten die meisten BCHler bereits verloren. Außer die damalige Vorstandschaft um Gesamtvorstand Thomas Liepert und Sportvorstand Thomas Meiser sowie die wenigen Kicker aus dem Ort. Besonders durch das Engagement von Patrick Meiser, Johannes Memminger und Alexander Lindner konnte der BC Heretsried wieder am Herrenspielbetrieb teilnehmen und bereits in seiner zweiten Saison auch eine Reservermannschaft im Spielbetrieb anmelden.

Und siehe da, die erste Mannschaft feierte mit 52 Punkten als Zweitplazierter der B-Klasse West hinter dem KSV BiH Augsburg (59) den Aufstieg in die A-Klasse. „Nach so kurzer Zeit eine unglaubliche Mannschaftsleistung von allen Spielern und Verantwortlichen“, freute sich nicht nur Jürgen Schuster, der gerade die 75-Jahr-Feier des Vereins organisiert.

Wichtige Stützen im Team, die den Erfolg erst möglich gemacht haben, waren Abwehrchef Manuel Bauer, Goalgetter Dominik Wiedemann (11 Treffer). Trainer Markus Ullmann hat mit Geduld und Geschick die Jungs zu einem Team geformt. (AZ)