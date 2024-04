Fußball

vor 48 Min.

Defizite an Herd und Schreibtisch, dafür am Elfmeterpunkt ein Ass

Plus Raphael Schimunek ist beim SSV Anhausen der Mann für Elfmeter. Welches Investment er mit einem Budget v on 200 Millionen Euro tätigen würde und was er im Zuge eines Fußballstipendiums in Amerika erlebt hat.

Von Tobias Müller

In Sachen Klassenerhalt zählt Raphael Schimunek zu den Hoffnungsträgern des SSV Anhausen. Der gebürtige Anhauser, der seine Brötchen als IT-Berater in München verdient, konnte in der Jugend des FC Stätzling bereits Landesligaerfahrung sammeln und wechselte 2022 vom TSV Neusäß zurück zu seinem Heimatverein. Seinen schönsten Fußballmoment erlebte Schimunek, der im Team kurz „Rapha“ genannt wird, im Zuge eines Auslandssemesters an der „University of West Alabama“ in den USA. „Im Viertelfinale der Meisterschaft hab ich den entscheidenden Elfmeter verwandelt“, erinnert sich der 27-jährige Mittelfeldstratege. Wenn er nicht auf dem Platz steht, geht er seiner Leidenschaft als Skilehrer nach oder arbeitet beim Padel-Tennis an seiner Schlagkraft. Letztes Jahr bezwang Schimunek mit dem Mountainbike den Tremalzopass am Gardasee.

1. Haaland oder Kane?

