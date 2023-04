Fußball

29.04.2023

Den Kopf nicht in den Sand stecken

Am Boden zerstört waren die Horgauer Philip Meitinger, Simon Blochum, Markus Hefele und Pascal Beckert (von links) nach der 0:2-Niederlage beim TSV Meitingen. Foto: Karin Tautz

Plus Für den FC Horgau beginnen mit dem Heimspiel gegen den VfL Ecknach die Wochen der Wahrheit. Nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Wenn am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) in der bezirksliga Nord der Tabellen-Neunte VfL Ecknach auf den Tabellen-Elften FC Horgau trifft, geht es für beide Mannschaften um einiges. Die beiden Teams trennen in der Tabelle lediglich zwei Punkte. Die Kleeblätter stehen auch nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz.

Am vergangenen Wochenende setze es für den FC Horgau wieder einen Rückschlag. Die Schmid/Stroh-Schützlinge unterlagen in Meitingen mit 0:2. Doch trotz der Niederlage sieht Manuel Schmid Positives: „Der Glaube in der Mannschaft ist da und im Gegensatz zu den letzten Spielen sind deutliche Verbesserungen zu erkennen.“

