Fußball

04.05.2023

Der FC Horgau atmet auf

Plus Beim 3:1-Sieg des FC Horgau im Kellerduell beim FC Affing fällt die Entscheidung in Unterzahl.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Nach sechs Spielen ohne Sieg mit nur einem einzigen Punktgewinn hat der FC Horgau den Rettungsfallschirm ausgeworfen. Die Kleeblätter gewannen gestern Abend das Nachholspiel beim FC Affing mit 3:1 und können damit im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord zunächst einmal aufatmen, während für die Affinger der Zug in Richtung Kreisliga wohl abgefahren ist.

Die Horgauer erwischten einen perfekten Start, denn schon nach sechs Minuten veredelte Michael Vogele eine Flanke von Tobias Kirschner mit einem sehenswerten Flugkopfball zum 0:1. Sicherheit gab diese frühe Führung allerdings nicht. Die einst so frech und frisch aufspielenden Kleeblätter trabten verunsichert über den Rasen, fanden nicht in die Zweikämpfe und waren meist zu weit von ihren Gegenspielern entfernt. So auch beim 1:1-Ausgleichstreffer durch Ahmet Karaca (18.), der dem FCH endgültig den Stecker zog. Hinten agierte man nach dem Susi-Sorglos-Prinzip und nach einem fahrigen Querpass von Philip Meitinger hatten die Gäste Glück, dass Arthur Mayer gegen Anel Jusufovic im letzten Moment retten konnte und Schiedsrichter Simon Schwank keinen Elfmeter gab (20.). Rot-gefährdet blieb Mayer dann zur Pause in der Kabine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen