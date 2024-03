Fußball

28.03.2024

Der TSV Gersthofen hat einen neuen Trainer

Plus Aufregenden Tage beim TSV Gersthofen: Wer in der kommenden Saison die Kommandos gibt. Zum Heimspiel gegen den TSV Rain II und beim Derby in Meitingen steht aber wieder Thomas Holzapfel an der Linie.

Von Oliver Reiser

Manchmal geht alles so einfach: „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass er in Ehekirchen aufhört und mir gedacht, der würde perfekt passen. Dann hab ich ihn angerufen und es hat geklappt“, freut sich Goran Boric, der sportliche Leiter des TSV Gersthofen, wie ein Schnitzel über den gelungen Coup, einen der begehrtesten Trainer in Schwaben für die kommende Saison verpflichte zu haben: „Er ist der perfekte Kandidat.“

"Er ist der perfekte Kandidat" für den TSV Gersthofen

Der ehemalige Regionalliga-Spieler Michael Panknin wird künftig die Kommandos beim Nord-Bezirksligisten geben. „Ob er auch als Spielertrainer agiert, das überlassen wir ihm“, sagt Boric über den 34-Jährigen der derzeit noch den Landesligisten FC Ehekirchen trainiert. Die beiden kennen sich noch aus der Zeit, als Goran Boric Trainer in Altenmünster war. „Da haben wir uns immer über die kommenden Gegner ausgetauscht. Auch Klaus Wünsch kenne ich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Affing“, erzählt Panknin, der in seiner bisherigen Karriere beim FC Gundelfingen, FC Affing, der TSG Thannhausen und beim VfB Eichstätt Bayern- und Regionalliga gespielt hat. Auch für den TSV Gersthofen hat er in der Saison 2022/12 drei Spiele in der Bayernliga absolviert. Fünf Jahre war er zuletzt Spielertrainer beim FC Ehekirchen, den er in die Landesliga geführt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

