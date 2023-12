Fußball

09.12.2023

Der TSV Meitingen ruft ein zweite Mannschaft ins Leben

Plus Ein prominentes Trainergespann wird die Kommandos geben. Antrag auf A-Klassen-Zugehörigkeit gestellt.

Der TSV Meitingen beabsichtigt in der kommenden Saison wieder eine zweite Mannschaft ins Rennen zu schicken. Zuletzt spielte man in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Herbertshofen II zusammen in der B-Klasse West. Doch Abteilungsleiter Torsten Vrazic will in die A-Klasse.

Als neu gemeldetes Team müsste der TSV Meitingen II eigentlich in der B-Klasse anfangen. „Das wäre schade, weil es sportlich weder uns, noch den Gegnern gerecht würde“, sagt Vrazic und will dies keinesfalls als Respektlosigkeit gegen B-Klassisten verstanden wissen. Er will deshalb beim Bayerischen Fußball-Verband einen entsprechenden Antrag stellen. Berufen will er sich dabei auf die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching, die nach Wiederbeginn gleich in die Landesliga eingeteilt wurde.

