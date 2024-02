Fußball

29.02.2024

Die Eigengewächse entwickeln sich

Plus Der TSV Meitingen im AL-Frühjahrscheck: Obwohl nach oben nichts mehr geht und den Klassenerhalt schon fast gesichert ist, hat man sich beim Nord-Bezirksligisten klare Ziele gesetzt.

Von Oliver Reiser

Bis zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März ist es noch eine Weile hin, doch der meteorologische Frühling beginnt am 1. März. Nichtsdestotrotz ist es höchste Zeit für den traditionellen Frühjahrscheck unserer Redaktion, bei der wir zunächst die fünf Bezirksligisten unter die Lupe nehmen. Den Anfang macht der TSV Meitingen, der am 10. März mit einem Nachholspiel gegen den FC Günzburg in die Restsaison startet. So es der Wettergott will, denn im Frühling kann es oftmals recht wechselhaft sein (Aprilwetter) und zu Kälterückfällen kommen ( Eisheilige).

Soll & Haben

Vorne und hinten standen Negativserien. Der Start mit vier Pleiten in Folge war völlig verkorkst, mit drei Niederlagen hintereinander hat man sich in die Winterpause verabschiedet. Dazwischen war alles in Ordnung und stehen die Lechtaler mit 27 Punkten aus 18 Spielen und 36:31 Toren als bestes Landkreisteam der Bezirksliga Nord auf einem soliden siebten Rang. „Ergebnistechnisch sieht das nicht gut aus. Wir haben uns jedoch oft um den Lohn gebracht, nicht schlecht gespielt, aber die Chancenverwertung war unter aller Sau“, spricht Denis Buja bei der Zusammenfassung Klartext.

