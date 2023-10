Die erste Saisonniederlage fällt deftig aus

Plus Der TSV Leitershofen stürzt in der Kreisklasse Nordwest den bisherigen Spitzenreiter SC Biberbach. Der Aufsteiger verliert auf der Alm seine weiße Weste.

Im neunten Spiel hat es nun auch den SC Biberbach erwischt. Beim TSV Leitershofen gab es für den bisher verlustpunktfreien Aufsteiger eine bittere 1:5-Klatsche. Damit muss sich der SCB nun mit den zweiten Platz in der Kreisklasse Nordwest begnügen, den die SpVgg Auerbach-Streitheim konnte auswärts beim TSV Dinkelscherben II mit 4:2 gewinnen und übernimmt damit die Tabellenspitze.