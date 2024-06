Eigentor stellt die Weichen für TSV Steppach auf Abstieg

Der TSV Steppach muss nach einer 2:4-Niederlage vor fast 400 Zuschauern gegen den SV Straß in die A-Klasse absteigen.

Seit Freitagabend, 20.53 Uhr, ist es perfekt: Der TSV Steppach muss aus der Kreisklasse Nordwest in die A-Klasse absteigen. Der Zwölfte der Neuburg zurück. Der Zweitplatzierte der Kreisklasse Nordwest unterlag im Relegationsspiel vor knapp 400 Zuschauern in Aindling gegen den Vizemeister der A-Klasse Neuburg, den SV Straß, mit 2:4.

Dabei hatte dieses „Endspiel“ auch Sicht des SV Straß gleich mit einem echten Schock begonnen: Bereits nach 20 Sekunden wurde Stephan Pils bei einer Rettungsaktion von seinem Gegenspieler unglücklich getroffen und musste kurz darauf ausscheiden.

Seine Teamkollegen benötigten indes keine allzu lange Zeit, um sich von diesem Ausfall ihres Spielführers zu erholen. Bereits in der achten Minute hätte Straß in Führung gehen können, ja fast schon müssen. Doch Spielertrainer und Goalgetter Marco Friedl schoss aus acht Metern freistehend über die Querlatte.

Acht Zeigerumdrehungen später konnten die mitgereisten SVS-Anhänger dann aber doch jubeln – wenn auch unter gütiger Mithilfe des TSV Steppach. Bei einem „langen“ Ball auf Aikhionbare zögerte TSV-Schlussmann Gianluca Pabst beim Herauslaufen einen Tick zu lange. Der Straßer Angreifer war einen Schritt schneller und feierte die Führung (16.) in gewohnter Manier mit einem Rückwärtssalto.

Und Steppach? Der Kontrahent aus dem Landkreis Augsburg ließ zwar bis dahin den Ball ganz ordentlich laufen. Gefährlich vor dem SVS-Kasten wurde es zunächst allerdings nicht. Dies sollte sich jedoch in der 21. Minute ändern. Nach einem Einwurf setzte sich Maximilian Weilandt spielend leicht gegen seinen Gegner durch und traf aus 16 Metern ins lange Eck – 1:1! Doch damit nicht genug. Als sich die SVS-Kicker von diesem Dämpfer langsam erholt hatten, schlug Steppach abermals zu . Nach einer Ecke kam Maximilian Wild erneut an den Ball und flankte diesen in der gegnerischen Strafraum, wo er von einem Straßer Kopf unhaltbar ins eigene Gehäuse verlängert wurde (40.). Kurz vor der Pause hatte Aikhionbare noch den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend am stark reagierenden Pabst (44.).

Nach dem Wiederbeginn zeigten seine Schützlinge dann aber exakt jenes Gesicht, dass der ehemalige Regionalliga-Stürmer Marco Friedl sehen wollte. Während die Steppacher in der Offensive plötzlich kaum noch stattfanden, lief ein Angriff nach dem anderen in Richtung des TSV-Kastens. Die logische Konsequenz: Innerhalb von sechs Minuten hatte der SV Straß diese Partie wieder gedreht. Erst köpfte Andreas Hutter eine Ecke zum 2:2-Ausgleich ein (60.). Dann lenkte Michael Däubler einen Schuss von Friedl zum 3:2 ins eigene Netz (66.). Das entscheidende 4:2 in der 83. Minute erzielte erneut Hutter nach einem Konter.

In einem weiteren Relegationsspiel sicherte sich der Burgheimer Ortsrivale des SV Straß, der FC Illdorf den Aufstieg in die Kreisklasse durch einen 2:1-Sieg gegen dei SpVgg Langerringen II.

TSV Steppach: Pabst, M. Däubler, Pöllmann, A. Däubler, Steinleitner, Deeg, Simon, Kraft, Hiesch, Weidt (Christl, Jelic, Hartinger, Manieri, Heinrich, Höhnle, Rothschild, Deininger, Mayr, Treu, Frühwald).

SV Straß: N. Rechner, Pils, L. Friedl, L. Wayrauch, Nagl, A. Hutter, Zuberi, Aikhionbare, J. Rechner, Pawlak, M. Friedl (Martin, Hecht, Surobov, Schuster, Räth, Tasiu.