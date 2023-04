Fußball

15.04.2023

Ein Elfmeterkiller, der nicht nur Bälle raustaucht

Plus Yannick Wagner vom SV Adelsried fängt die Bällen und jagt im Urlaub nach Schildkröten. Warum er den Plärrer meidet und wie er seine fünfjährige Fußballpause genutzt hat.

Yannick Wagner vom SV Adelsried steht mit seiner Mannschaft in der A-Klasse Augsburg Nordwest vor der Partie gegen den Tabellenzweiten aus Erlingen (So, 15 Uhr). „Das ist eine durchwachsene Saison, in der wir personell auch immer wieder schlecht dastehen“, hadert der Torhüter. Der 24-jährige Westheimer steht seit 2019 für den SV Adelsried zwischen den Pfosten. Davor hat er sich für fünf Jahre eine Fußballpause genommen, in der er sich beim Tennis und Basketball erprobt hat. Wagner, der seine Brötchen als Kfz-Mechatroniker verdient, hat einen Segel- und Tauchschein. „In Ägypten habe ich beim Tauchen schon mal Schildkröten gesehen und ab und zu bin ich beim Segeln auf dem Bodensee“, berichtet der gebürtige Ottmarshauser.

1. FCA oder FCB?

