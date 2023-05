Fußball

27.05.2023

Ein Flügelflitzer auf der Überholspur

Plus Julian Demharter von der SpVgg Auerbach-Streitheim hat auf dem linken Flügel die Zügel in der Hand. Welchen Rat seiner Mutter er bis heute befolgt und was für ihn zu einem erfolgreichen Kreisklassensonntag gehört.

Von Tobias Müller

„Seitdem er laufen kann ist er immer für den Verein da, ein super Typ“, sagt Auerbach-Streitheims Abteilungsleiter Michael Furnier über seinen linken Außenverteidiger Julian Demharter. Obwohl der Relegationsplatz nicht erreicht wurde, ist Demharter, der seit seinem vierten Lebensjahr das Trikot der SpVgg trägt, stolz auf seine Mannschaft: „Einer für alle und alle für Einen, das ist unser Motto bei jedem Spiel, unsere Teamfähigkeit schätze ich sehr.“ Der 23-jährige, der aktuell mit seiner Freundin in Göggingen wohnt, verdient seine Brötchen als Anlagenmechaniker in der Firma seines Vaters. Wenn er nicht auf dem Platz steht, unternimmt er Fahrradtouren an den Ammersee oder geht Snowboarden und Skifahren mit seinen Freunden. In diesem Frühjahr hat er das Motorrad für sich entdeckt: „Ich bin schon auch ein kleiner Adrenalinjunkie“, betont der Auerbacher.

1. Haaland oder Mbappé?

