Ein Treffer entscheidet Neusässer Stadtderby

Plus Der TSV Täfertingen gewinnt beim TSV Steppach mit 1:0. Langweid zockt Lützelburg ab.

Während der TSV Diedorf mit einen 3:0-Sieg gegen den TSV Welden die Tabellenspitzen der Kreisklasse Nordwest übernommen hat, hievte sich der SV Gablingen mit einem 3:1-Erfolg beim FC Emersacker aus dem Abstiegssumpf. Den Weg nach unten muss wohl der TSV Lützelburg antreten, der das Derby beim FC Langweid mit 0:7 verlor.